धर्मेंद्र हेल्थ अपडेट: दिग्गज अभिनेता की तबीयत में सुधार, फैमिली ने फैंस से की चिंता ना करने की अपील
89 वर्षीय दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं. परिवार ने इसकी पुष्टि की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 4:05 PM IST
हैदराबाद: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की हालत में सुधार हो रहा है और उनकी हालत स्थिर है. देओल परिवार के करीबी सूत्रों ने शनिवार को इसकी पुष्टि की. 89 वर्षीय अभिनेता, जिन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वह रूटीन चेकअप करवा रहे हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है.
ईटीवी भारत को उनके परिवार के एक करीबी सदस्य ने बताया कि धर्मेंद्र की सेहत में सुधार हो रहा है और उन्होंने फैंस से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और न ही उनकी हालत को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान दें. अभिनेता को मुख्य रूप से नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी मेडिकल टीम ने बताया कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है और उनका अस्पताल में रहना पूरी तरह से एहतियाती है.
इस बीच, उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता के अस्पताल में रहने के दौरान उनके साथ रहने के लिए अपने काम की शेड्यूल में बदलाव किया है. आगामी 10 दिसंबर को 90 साल के हो रहे धर्मेंद्र निजी और पेशेवर, दोनों ही रूपों में सक्रिय रहे हैं.
इस साल की शुरुआत में, उन्होंने मोतियाबिंद की सफल सर्जरी करवाई और उसके तुरंत बाद काम पर लौट गए थे. फिल्मों की बात करें तो, इस दिग्गज अभिनेता को आखिरी बार शाहिद कपूर और कृति सनोन अभिनीत फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (2024) में देखा गया था.
वह अगली बार श्रीराम राघवन की युद्ध ड्रामा इक्कीस में दिखाई देंगे, जिसमें अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी हैं. भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होगी.
ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सनी देओल ने लिखा, 'पापा फिर से धमाल मचाने वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं पापा, लव यू, प्यारे अगस्त्य, शुभकामनाएं, आप भी धमाल मचाएंगे, वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा'.
मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजन द्वारा निर्मित, इक्कीस भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही सच्ची कहानी को बयां करेगी.