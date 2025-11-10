ETV Bharat / entertainment

WATCH: वेंटिलेटर की खबर सुन धर्मेंद्र को देखने हॉस्पिटल पहुंचीं हेमा मालिनी, हेल्थ पर सनी देओल ने दिया ये बयान

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी, उनका हालचाल जानने के लिए साउथ बॉम्बे अस्पताल पहुंचीं. हेमा को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में देखा गया, जहां वह अभी भर्ती हैं. एक मीडिया से बात करते हुए हेमा ने बताया, 'हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.'

मुंबई: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर आज पूरे दिन अटकलें लगाई जाती रहीं. कुछ अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, तो कुछ ने तो उनकी हालत और भी खराब होने की अफवाहें फैलाईं. जबकि कुछ ने वेंटिलेटर की खबर को फर्जी बताया है. इन सब के बीच धर्मेंद्र की पत्नी-एक्ट्रेस हेमा मालिनी उस हॉस्पिटल में पहुंची हैं, जहां धर्मेंद्र भर्ती हैं.

धर्मेंद्र के बेटे और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल भी अस्पताल पहुंचे हैं. उन्हें पैपराजी ने अस्पताल के बाहर कार में जाते वक्त कैमरे में कैद किया. मीडिया को देख सनी अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए.

इन सब के बीच सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र के हेल्थ पर अपडेट साझा किया है. टीम ने बताया, 'अभिनेता धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है. आगे के कमेंट्स और अपडेट मिलने पर साझा किए जाएंगे. सभी से अनुरोध है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार के निजता के अधिकार का सम्मान करें: '

यह पहली बार नहीं है जब धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हों. इस महीने की शुरुआत में, 1 नवंबर को, उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई थी. और आज, 10 नवंबर को, धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया, और उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर फिर से सामने आई.

यह खबर धर्मेंद्र के उसी अस्पताल में रेगुलर टेस्ट के लिए जाने के ठीक एक हफ्ते बाद आई है. उस समय, हेमा मालिनी ने एयरपोर्ट पर फोटोग्राफरों से बात की थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि उनके पति स्वस्थ हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए 'ठीक है' का इशारा किया था, यहां तक कि उनकी चिंता के लिए आभार व्यक्त करते हुए हाथ भी जोड़े थे.

हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड धर्मेंद्र के नाम है. उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था. उन्हें पहली बार 1960 के दशक के मध्य में आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आये दिन बहार के जैसी फिल्मों से लोकप्रियता मिली.