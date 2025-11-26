ETV Bharat / entertainment

'धर्मेंद्र ने कभी भी पैसे और आराम के लिए प्रोड्यूसर को परेशान नहीं किया', इस डायरेक्टर ने किया खुलासा

आज, अनुराग कश्यप और निखिल आडवाणी जैसे फिल्म निर्माता और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स ने इस बात पर चिंता जताई है कि इंडस्ट्री कलाकारों के भारी खर्च के बोझ तले दब रही है. निर्माताओं को अक्सर अभिनेताओं की बेवजह की मांगों का सामना करना पड़ता है, जिससे बजट बढ़ जाता है. हालांकि, धर्मेंद्र ऐसे व्यक्ति थे, जो फिल्म के सेट पर विलासिता के बारे में कभी नहीं सोचते थे. बोकाडिया के अनुसार, उनके साथ काम करना बहुत आसान था.

धर्मेंद्र ने छह दशक से भी ज्यादा के करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अभिनेता ने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया था. अपने बैनर विजयता फिल्म्स के तहत धर्मेंद्र ने लगभग एक दर्जन फिल्मों को बनाया है, लेकिन निर्माता बनने से पहले भी, धर्मेंद्र ने अपने निर्माताओं को कभी परेशान नहीं किया. यह बातें कहीं बोकाड़िया ने जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ लगभग आठ फिल्मों में काम किया है.

मुंबई: गुजरे जमाने के सुपरस्टार धर्मेंद्र के 24 नवंबर को निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई. दिग्गज अभिनेता के निधन से उनके चाहन वालों की आंखे नम हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में, फिल्म निर्माता किस्तूर चंद बोकाड़िया, जिन्हें केसी बोकाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ने दिग्गज अभिनेता के साथ बिताए अपने दिनों को याद किया.

'धर्मेंद्र ने कभी परेशान नहीं किया'

धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए केसी बोकाडिया ने ईटीवी भारत से कहा, 'धर्मेंद्र साहब जैसा व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में कम ही पैदा होता है, मैंने उनके साथ कई फिल्में की हैं, आज शूटिंग के हर किस्से को याद करने का वक़्त नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं, धर्मेंद्र साहब बहुत ही दयालु और मिलनसार व्यक्तित्व थे और उनका दिल भी बड़ा था, उन्होंने कभी किसी निर्माता को पैसों या ऐशो-आराम की चिंता नहीं दी, उन्हें जहां भी रखा जाता, वे खुश रहते, एक बार हम मद्रास में शूटिंग के लिए गए थे, मेरे प्रोडक्शन ने उन्हें एक डबल रूम दिया था, मैंने कहा, धरमजी को एक सुइट दे दीजिए, तो धर्मेंद्र साहब मुस्कुराए और बोले अरे बोकाड़िया जी, ये कमरा अच्छा है, बाथरूम अच्छा है, मैं ठीक हूं, मैं तो बस दिन भर शूटिंग करना चाहता हूं और रात को यहीं आकर सोना चाहता हूं... बस'.

'न्यूकमर्स का बढ़ाया आत्मविश्वास'

बोकाडिया आगे बताते हैं, 'सेट पर अगर कोई एक्टर शॉट देने में दिक्कत महसूस कर रहा होता था, तो धरम साहब उसे प्यार से पकड़ लेते थे और कहते थे बेटा, इसे ऐसे मत करो, इसे ऐसे करो, कभी-कभी, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, वह मुस्कुराते हुए कहते थे, तुम इतना अच्छा कर रहे हो कि मुझे तुम्हें देखकर ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वह नए एक्टर का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ही ऐसी बातें कहते थे'.

धर्मेंद्र के निधन पर भावुक होते हुए बोकाड़िया कहते हैं, 'भारत उनके दिल में था और वे इस देश के लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर ऐसा नेकदिल, वीर पुरुष उनके घर पहुंचा है, तो उसका वहां तहे दिल से स्वागत हो, वे सचमुच एक असाधारण व्यक्तित्व थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे,. बता दें, धर्मेंद्र और केसी बोकाड़िया ने चुनौती, ज़ुल्म-ओ-सितम, गंगा तेरे देश में, मैदान-ए-जंग और अन्य फिल्मों में एक साथ काम किया था.