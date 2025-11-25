ETV Bharat / entertainment

डायरेक्टर सुभाष घई ने दिखाई धर्मेंद्र से जुड़ी ऐसी निशानी, तस्वीर देख हो जाएंगी आंखें नम

'क्रोधी' डायरेक्टर सुभाष घई ने धर्मेंद्र से जोड़ी एक एक यादगार पल साझा किया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए आशीर्वाद का काम करेगी.

धर्मेंद्र/ सुभाष घई
Published : November 25, 2025 at 2:10 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र 24 नवंबर को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए. उनके निधन से हर कोई दुखी है. इस बीच मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने उनसे जोड़ी एक खास याद साझा किया है.

25 नवंबर को फिल्म मेकर सुभाष घई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर धर्मेंद्र का हैंड प्रिंट का फोटो पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है, 'धरम पाजी. व्हिसलिंगवुड्स इंटरनेशनल की हमारी फेम वॉल पर आपका हाथ का निशान हमें हमेशा आपके सुपर बॉडी वर्क और प्यारे स्वभाव और सिनेमा में कलाकारों और तकनीशियन की मौजूदा और अगली पीढ़ी के लिए आपके आशीर्वाद की याद दिलाएगा, व्हिसलिंगवुड्स हमेशा आपको दिल से श्रद्धांजलि देता है.'

सुभाष घई ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म क्रोधी में कास्ट किया था. इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी, जीनत अमान, शशि कपूर साथ नजर आए थे. 1981 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था.

धर्मेंद्र का निधन
24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हो गया था. उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में किया गया. अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, गोविंदा, सलीम खान, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान-गौरी खान, शबाना आजमी, रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण, संजय दत्त समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार पार्ले श्मशान घाट पहुंचे थे.

धर्मेंद्र की फिल्में
धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड था. उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था. धर्मेंद्र को आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, शोले, सत्यकाम, चुपके-चुपके, बंदिनी, और आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से पॉपुलैरिटी मिली थी.

उन्होंने 1960 से 1980 के दशक तक कई सफल हिंदी फिल्मों में अभिनय किया. 1990 के दशक में भी वह कई सफल फिल्मों में दिखाई दिए. धर्मेंद्र ने प्यार किया तो डरना क्या, मेट्रो, अपने, यमला पगला दीवाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

