धर्मेंद्र ने दीं बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट, शर्मिला टैगोर, जावेद अख्तर और अनिल शर्मा ने ऐसा किया 'ही-मैन' को याद

शर्मा से जब पूछा गया कि पद्म भूषण से सम्मानित, जो भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य (भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे) थे, का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के बिना क्यों किया गया?, तो फिल्म निर्माता कहते हैं, 'यह धरम जी का पारिवारिक मामला था, पूरा देश उनके लिए शोक मना रहा है, उनके निधन से, जो राजकीय अंतिम संस्कार से कहीं ज्यादा बड़ा है'.

अनिल शर्मा कहते हैं, जिनकी धर्मेंद्र से पहली मुलाकात द बर्निंग ट्रेन के सेट पर हुई थी, जहां उन्होंने बतौर सहायक निर्देशक काम किया था. उन्होंने कहा, मैं 18-19 साल का था... मुझे याद है मैं दौड़कर उनके पास गया और उन्हें कॉल शीट दी, उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, 'जीते रहो, उन्होंने मुझसे कहा था कि कड़ी मेहनत ही सफलता की ओर ले जाती है, मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता, बाद में, 1987 में मैंने उनके साथ 'हुकूमत' बनाई और वह मेरे करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई, मैंने अपना पूरा जीवन धरम जी और उनके परिवार के साथ बिताया

'हां, यह बिल्कुल सच है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह निरंतर थे, इंडस्ट्री में उनकी एक स्थिर उपस्थिति थी... अब भी वह रॉकी और रानी जैसी फिल्मों में व्यस्त हैं... और अब इक्कीस आ रही है, यूं कहें कि वह अपनी पूरी जिंदगी जूते पहने हुए ही गुजरे, दोनों ने हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे यादगार फिल्में साथ में कीं, जैसे सत्यकाम, अनुपमा और चुपके-चुपके.

दमदार एक्शन हीरो और संवेदनशील, रोमांटिक किरदारों, दोनों को बखूबी निभाने की उनकी क्षमता, उनकी सच्ची विनम्रता और करिश्मा के साथ, उन्हें सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस से ज्यादा पीढ़ियों के लिए एक भावनात्मक प्रतीक बना दिया. धर्मेंद्र ने अपनी खूबियों का भरपूर इस्तेमाल करके, अपने साथियों के आंकड़ों के खेल से बचकर, और छह दशकों से भी ज्यादा समय तक एक प्रासंगिक और प्रिय व्यक्ति बने रहकर एक अनोखा रास्ता बनाया, एक ऐसी उपलब्धि जिसकी बराबरी इंडस्ट्री में कम ही लोग कर पाए हैं. धर्मेंद्र की ताकत विशिष्टता के 'सुपरस्टार' आभामंडल में नहीं, बल्कि विविध भूमिकाओं में व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा सराहे गए अभिनय को निरंतर देने की उनकी क्षमता में निहित थी, एक ऐसी उपलब्धि जिसका उनके प्रतिद्वंद्वियों ने कोई मुकाबला नहीं किया.

जैसा कि फिल्म निर्माता अनिल शर्मा कहते हैं, 'धरम जी मुझसे कहते थे कि उन्हें नहीं पता कि विभिन्न मैगजीन सर्वों में उनकी स्थिति क्या है, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि लोगों के दिलों में उनका स्थान सबसे ऊपर है, वे किसी सुपरस्टार से कहीं बढ़कर थे. और इससे पता चलता है कि जनता के साथ अपने अटूट जुड़ाव, विभिन्न विधाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अपने जमीन से जुड़े व्यक्तित्व के जरिए उन्होंने आम सेलिब्रिटी की हैसियत को पार कर लिया था. वे किसी एक विधा तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक्शन से लेकर रोमांस और फिर कॉमेडी तक, और 'माचोमैन' से लेकर लचीले और स्वीट स्पॉकन से लेकर दार्शनिक भूमिकाओं तक, सहजता से आगे बढ़ते रहे.

यह उनके 'सॉलिड पुरुषत्व' और 'कोमलता' का अनूठा मिश्रण था और कई रूपों में उनके बेजोड़ टैलेंट के अलावा मास ऑडियंस के साथ एक स्थायी जुड़ाव ने धर्मेंद्र को एक 'न्यूटरल सुपरस्टार' बनाया, जो हिंदी सिनेमा के बदलते समय में प्रासंगिक रहे. धर्मेंद्र को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि अभिनेता ने कभी 'सुपरस्टार' जैसे टैग या लेबल की परवाह नहीं की और न ही उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं द्वारा आयोजित विभिन्न सर्वेक्षणों में अपनी स्थिति की परवाह की. वास्तव में, अभिनेता उस समय के हॉलीवुड के दिलों की धड़कन जेम्स डीन और पॉल न्यूमैन के साथ अपनी तुलना के बारे में आश्चर्य करते थे और वह कहते थे कि उन्होंने उनकी फिल्में नहीं देखी हैं.

हिंदी सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र के निधन से इंडस्ट्री में एक बड़ा खालीपन आ गया है. शोले, सीता और गीता और यादों की बारात जैसी धर्मेंद्र स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लेखक जावेद अख्तर कहते हैं, 'उनके जाने से जो जगह खाली हुई है, वह कभी नहीं भरेगी, कोई दूसरा धर्मेंद्र नहीं होगा'.

शर्मिला टैगोर ने याद किया किस्सा

शर्मिला टैगोर याद करती हैं, 'हमारी साथ में पहली फिल्म 'देवर' थी जो साठ के दशक में आई थी. वह शुरू से ही उसमें काम करते रहे हैं, उन्होंने अलग-अलग शैलियों की कई अलग-अलग फिल्में की हैं और वह हमेशा एक स्टार की तरह रहे हैं, मीना कुमारी जी के साथ उनकी 'फूल और पत्थर' उनकी पहली बड़ी हिट थी, और उसके बाद से वह अजेय रहे'.

'मैं हाल ही में अनुपमा देख रही था, वह बहुत संयमित थे और उनके शब्द बहुत सुंदर थे... उन्होंने उन सहज भूमिकाओं को स्वीकार किया, उन्हें नहीं लगा कि यह उनकी छवि से अलग है, ये सभी नायक हर समय नायक बने रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर खलनायक उन्हें हरा देगा या उन्हें विनम्र तरीके से चित्रित किया जाएगा तो वे अपना हीरोपन खो देंगे, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा कभी नहीं सोचा. अनुपमा में मेरे किरदार के लिए उनके संवाद देखिए - '...कि मैंने उससे कहा है कि मेरे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन उसे अपने घर से मेरे घर तक पैदल चलना होगा और यह उसका सचेत निर्णय होना चाहिए... मैं उसे पकड़कर अपने पास नहीं लाना चाहता, उसे चलना होगा... उसे वह मुक्ति चाहिए...' फिर, सत्यकाम में वह एक असफल व्यक्ति हो सकते थे, बहुत से नायक यह कहकर मना कर देते कि मेरा किरदार एक असफल व्यक्ति है, उसे सिस्टम को हराना है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते और वह अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहते हैं और इसलिए व्यवस्था उसे हरा देती है, उन्होंने लगातार ऐसे रोल चुने और कड़ी मेहनत की, लोग सोचते हैं कि ये रोल उनके स्तर से नीचे थे, लेकिन धर्मेंद्र को कभी ऐसा नहीं लगा, वह ऐसी भूमिकाओं को कम समय देते थे और अपनी अन्य फिल्मों को प्राथमिकता देते थे'.

टैगोर, जो हाल के वर्षों में उनसे फोन पर संपर्क में रहीं, आगे कहती हैं, 'धर्मेंद्र हमेशा अच्छा व्यवहार करते थे, और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, वह एक बेहतरीन सह-कलाकार थे, सत्यकाम की शूटिंग के दौरान हमें बहुत मुश्किल भीड़ का सामना करना पड़ा, हम पर भीड़ का घेराव किया गया, लेकिन वह बहुत शांत थे और उन्होंने हम सबका ध्यान रखा , ऋषि दा एक निश्चित उम्र के थे, मैं वहां थी, और उनकी उपस्थिति बहुत आश्वस्त करने वाली थी, मुझे उनके बारे में केवल अच्छी बातें ही याद हैं, फिर जब मुझे कोलकाता में एक क्रिकेट मैच देखने जाना था, तो शूटिंग के लिए समय निकाला और उनका सहयोग किया… उन्होंने मेरे प्लान के अनुसार शूटिंग पूरी करने के लिए दोपहर 2 बजे से सुबह 7 बजे तक काम किया. उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, यह कर्तव्य से परे था, उन्होंने मेरे लिए यह किया, और वह कभी नहीं बदले, मुझे खुशी है कि हमने साथ में वह समय बिताया था'.

धर्मेंद्र छह दशकों से भी ज्यादा समय तक हिंदी सिनेमा में एक प्रभावशाली हस्ती रहे, उन्होंने शानदार वर्कमोड अपनाया, अक्सर एक ही साल में कई फिल्में रिलीज कीं, जिससे सिनेमाघरों में वह बने रहे, असाधारण रूप से बड़ी संख्या में व्यावसायिक हिट फिल्में देने और जबरदस्त बहुमुखी प्रतिभा दिखाने की अपनी अनोखी क्षमता के कारण वे एक अलग ही मुकाम पर थे, जिसकी बदौलत वे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे समकालीनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद दशकों तक हिंदी सिनेमा में टॉप पर रहे. हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड उनके नाम है, उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता 75 हिट फिल्में दीं, जो किसी भी अन्य हिंदी फिल्म अभिनेता से ज्यादा है, उन्होंने 1960 और 70 के दशक में कई सफल फिल्में दीं, जिससे एक बड़े सितारे के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई.

समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श कहते हैं, 'धर्मेंद्र ने एक के बाद एक हिट फिल्में दीं; वो साल में छह से सात हिट फिल्में देते थे, आज के जमाने में किसी भी एक्टर के लिए एक हिट देना भी मुश्किल है, मैंने वो दौर देखा है, वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें हर वर्ग, हर वर्ग का प्यार मिला... वो आम जनता के चहेते थे; वो उस पाइड पाइपर की तरह थे जिसके ढेरों फॉलोअर्स थे... उनकी फिल्में अक्सर हाउसफुल होती थीं'.

निर्माता-थिएटर मालिक और प्रदर्शक मनोज देसाई कहते हैं, 'उन्हें भारी और हल्की, दोनों तरह की फिल्में करने में सहजता महसूस होती थी, एक तरफ वे जबरदस्त एक्शन-ड्रामा 'मेरा गाँव मेरा देश' में नजर आए, तो दूसरी तरफ उन्होंने सदाबहार गुदगुदाने वाली कॉमेडी फिल्म 'चुपके चुपके' में भी काम किया, मैंने पहली बार उनका क्रेज 1972 में 'सीता और गीता' की रिलीज के दौरान देखा था, गेयटी गैलेक्सी में तो जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी.

जावेद अख्तर ने की तारीफ

मशहूर गीतकार जावेद अख्तर कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व का यह 'अजीब" रंग-रूप उनके अभिनय करियर में भी झलकता है, जो दुर्लभ है, अख्तर कहते हैं, 'वह गरिमामय और विनम्र दोनों थे, कोई भी उनके साथ कोई भी छूट नहीं ले सकता था, और साथ ही वह बेहद विनम्र भी थे, यह अनोखा मेल उनके अभिनय और उनके द्वारा चुनी गई भूमिकाओं में देखा जा सकता है, एक तरफ वे ही-मैन थे, एक्शन फिल्मों के एक लोकप्रिय अभिनेता, तो दूसरी तरफ उन्होंने सत्यकाम और अनुपमा जैसी फिल्में कीं, जहां वे शांत, सौम्य और एक्टिव थे, और वही अभिनेता शोले का वीरू हो सकता था, उनके व्यक्तित्व या एक अभिनेता के रूप में यह अनोखा रंग-रूप बहुत दुर्लभ है'.

जहां बाकी स्टार्स ने अलग-अलग समय पर 'सुपरस्टार' का तमगा हासिल किया, वहीं धर्मेंद्र का क्रेज अलग ही था. उनके स्वभाव से उनकी फैन फॉलोइंग से खूब प्यार मिला, जिसने उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिये. फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपनी इमेज बचाने के लिए विवाद नहीं गढ़े या खेल नहीं खेले, यह एक ऐसी प्रामाणिकता थी जिसे दर्शकों ने हर पीढ़ी की सराहना की.

मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसे फैंसी टैग देते हैं, लेकिन असल में ये लोग और फैंस ही होते हैं जो उन्हें अपना आदर्श बनाते हैं और अपने दिलों में बसाते हैं, धरम जी लोगों के सितारे हैं, जमीन से जुड़े इंसान जो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे, वो कहीं नहीं गए, वो सही मायनों में ग्रीक गॉड हैं, उन्होंने जिस तरह के रोल किए, वो अविश्वसनीय थे, वो दिलों के राजा, हर दिल की दास्तान थे'.