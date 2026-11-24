'मेरे दुख का तेज कम नहीं हुआ', धर्मेंद्र की पहली डेथ एनिवर्सरी पर टूटीं हेमा मालिनी, दिवंगत पति संग शेयर कीं यादगार तस्वीरें
हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को उम्र संबंधी बीमारियों और सांस लेने में दिक्कत के चलते हुआ था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 1:00 PM IST
हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र को आज 24 नवंबर 2026 को गुजरे हुए पूरा एक साल हो गया है. बीती 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारी के चलते निधन हो गया था. धर्मेंद्र के निधन पर पूरा देश रोया था. आज सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की पहली बरसी पर उनके फैंस उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस मौके पर दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने भी श्रद्धांजलि दी है. अपने दिवंगत स्टार हसबैंड को श्रद्धांजलि देते हुए हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए हैं. इस पोस्ट में हेमा ने धर्मेंद्र के साथ अपनी यादगार तस्वीर शेयर की हैं और साथ ही बताया है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनकी लाइफ कैसे बीत रही है.
हेमा मालिनी का कम नहीं हो रहा दुख
हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स पोस्ट में धर्मेंद्र के साथ ढेर सारी यादगार तस्वीरें शेयर कर लिखा है, 'पूरा एक साल बीत गया है, लेकिन मेरे दुख का तेज जरा भी कम नहीं हुआ. मैं एक ऐसे इंसान के चले जाने का गहरा और कभी न भर पाने वाला शोक मना रही हूं, जो सिर्फ मेरे पति ही नहीं थे, बल्कि वे मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत, जो मेरी ताकत थे, एक तरह से कहूं तो, वे ही मेरा अस्तित्व थे'.
A whole year has sped by but my grief has not lost its intensity😢 I grieve over the tremendous and irreparable loss of a man who was not just my husband - he was my everything - my friend, philosopher and guide who was my backbone and in short, was my very existence. Life seems so empty without him. HIs towering personality, his innate goodness that pervaded his whole being and spread his love towards all who knew him - such a unique human being who, though he reached the pinnacle of success, remained grounded and attached to his roots. The Bhagwad Gita tells us the soul is immortal and will be reborn. I am aware of this, but I am still here in this life, and I cannot but miss his loving presence. I thank all the millions of fans who have recalled this generous, lovely human being and sent such warm notes about Dharam ji and what he meant to them.🙏 Thank you all once again🙏— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 24, 2026
धर्मेंद्र को याद किए बिना नहीं रह पाती हेमा मालिनी
दिग्गज अदाकारा ने आगे लिखा है, 'उनके बिना जिंदगी बहुत खाली-खाली सी लगती है. उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका सहज और नेक स्वभाव जो उनके पूरे वजूद में झलकता था, और उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति उनका प्यार, वे एक ऐसे अनोखे इंसान थे, जो सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अपनी जड़ों से गहरे जुड़े रहे. भगवद गीता हमें बताती है कि आत्मा अमर है और उसका पुनर्जन्म होता है. मैं यह जानती हूं, लेकिन अभी तो मैं इसी जीवन में हूं, और उनकी प्यार भरी मौजूदगी को याद किए बिना नहीं रह पाती'.
आखिर में अपनी बात को खत्म करते हुए हेमा मालिनी ने लिखा है, 'मैं उन लाखों फैंस का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इस उदार और प्यारे इंसान को याद किया, और धर्म जी के बारे में इतने स्नेहपूर्ण संदेश भेजे, साथ ही यह बताया कि वे उनके लिए क्या मायने रखते थे, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद'.
पोते ने भी किया याद
धर्मेंद्र के बड़े पोते करण देओल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में करण अपनी पत्नी और दादा धर्मेंद्र के साथ दिख रहे हैं. इस तस्वीर पर करण ने एक रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किया है. वहीं, अभी तक धर्मेंद्र के स्टार बेटे सनी और बॉबी देओल का पिता की बरसी पर कोई पोस्ट नहीं आया है. वहीं, हेमा मालिनी की बेटी ने ईशा देओल ने भी अभी तक पोस्ट शेयर नहीं किया है, जबकि एक्ट्रेस 8 दिसंबर को पिता के बर्थडे पर एक तस्वीर शेयर की थी.
धर्मेंद्र और हेमा का जीवन
धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए भी हिंदी सिनेमा की 'ड्रीम-गर्ल' हेमा मालिनी से शादी रचाई थी. धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन कर हेमा से साल 1980 में शादी की थी. इस शादी से उनको दो बेटियां हुई. वहीं, धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी, जिनसे उन्हें सनी और बॉबी हुए.
Fondly remembering Dharam ji on his death anniversary 🙏 Always in our hearts ❤️ #Dharmendra @aapkadharam https://t.co/Ot82aiRCF2— Jackie Shroff (@bindasbhidu) November 24, 2026
A cinematic icon. A timeless legend. An unforgettable legacy. From memorable performances to characters that became part of our lives, Dharmendra left behind a remarkable legacy that will continue to inspire generations of cinema lovers. #Dharmendra #IndianCinema— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) November 24, 2026
Remembering Megastar Dharmendra Ji on his death anniversary The Man Who Started Trend Of Action and Masala Films! Dharam Ji is one rare actor who has adapted every kind of genre and succeeded in them https://t.co/cKG9R4nk8Q— B E I N G (@MujahirBO) November 24, 2026
सेलेब्स और फैंस ने दी श्रद्धांजलि
धर्मेंद्र की पहली बरसी पर सेलेब्स ने भी उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है. जैकी श्रॉफ ने एक्टर की कुछ तस्वीरों वाला वीडियो शेयर कर लिखा है, धर्म जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए, हमेशा हमारे दिलों में'.