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'मेरे दुख का तेज कम नहीं हुआ', धर्मेंद्र की पहली डेथ एनिवर्सरी पर टूटीं हेमा मालिनी, दिवंगत पति संग शेयर कीं यादगार तस्वीरें

धर्मेंद्र डेथ एनिवर्सरी ( IMAGE/ANI )

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र को आज 24 नवंबर 2026 को गुजरे हुए पूरा एक साल हो गया है. बीती 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारी के चलते निधन हो गया था. धर्मेंद्र के निधन पर पूरा देश रोया था. आज सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की पहली बरसी पर उनके फैंस उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस मौके पर दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने भी श्रद्धांजलि दी है. अपने दिवंगत स्टार हसबैंड को श्रद्धांजलि देते हुए हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किए हैं. इस पोस्ट में हेमा ने धर्मेंद्र के साथ अपनी यादगार तस्वीर शेयर की हैं और साथ ही बताया है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनकी लाइफ कैसे बीत रही है.

हेमा मालिनी का कम नहीं हो रहा दुख

हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स पोस्ट में धर्मेंद्र के साथ ढेर सारी यादगार तस्वीरें शेयर कर लिखा है, 'पूरा एक साल बीत गया है, लेकिन मेरे दुख का तेज जरा भी कम नहीं हुआ. मैं एक ऐसे इंसान के चले जाने का गहरा और कभी न भर पाने वाला शोक मना रही हूं, जो सिर्फ मेरे पति ही नहीं थे, बल्कि वे मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत, जो मेरी ताकत थे, एक तरह से कहूं तो, वे ही मेरा अस्तित्व थे'. धर्मेंद्र को याद किए बिना नहीं रह पाती हेमा मालिनी दिग्गज अदाकारा ने आगे लिखा है, 'उनके बिना जिंदगी बहुत खाली-खाली सी लगती है. उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका सहज और नेक स्वभाव जो उनके पूरे वजूद में झलकता था, और उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति उनका प्यार, वे एक ऐसे अनोखे इंसान थे, जो सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अपनी जड़ों से गहरे जुड़े रहे. भगवद गीता हमें बताती है कि आत्मा अमर है और उसका पुनर्जन्म होता है. मैं यह जानती हूं, लेकिन अभी तो मैं इसी जीवन में हूं, और उनकी प्यार भरी मौजूदगी को याद किए बिना नहीं रह पाती'. आखिर में अपनी बात को खत्म करते हुए हेमा मालिनी ने लिखा है, 'मैं उन लाखों फैंस का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इस उदार और प्यारे इंसान को याद किया, और धर्म जी के बारे में इतने स्नेहपूर्ण संदेश भेजे, साथ ही यह बताया कि वे उनके लिए क्या मायने रखते थे, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद'. करण देओल पत्नी और दादा धर्मेंद्र के साथ (IMAGE/Karan Deol IG Post)