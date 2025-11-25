ETV Bharat / entertainment

2 बीवियां, 6 बेटे-बेटी, 2 बहुएं और इतने हैं नाती-पोते, देखें कितना बड़ा है धर्मेंद्र का कुनबा, अमेरिका तक फैला है परिवार

धर्मेंद्र के एक भाई थे, जिनके बेटे अभय देओल हैं. धर्मेंद्र की कोई बहन नहीं थी. एक्टर के पिता स्कूल में हेडमास्टर थे.

dharmendra family
धर्मेंद्र फैमिली (IMAGE- ANI)
हैदराबाद: धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्में और उनके किरदार सदा उनके चाहनेावालों को रह-रहकर याद आते रहेंगे. धर्मेंद्र अपनी फिल्मी विरासत के साथ-साथ अपना बहुत बड़ा परिवार पीछे छोड़ गए हैं. बीती 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनकी फैमिली, रिश्तेदार, बी-टाउन सेलेब्स और उनके फैंस की आंखें अभी तक नम हैं. धर्मेंद्र ने तकरीबन साढ़े छह दशक तक फिल्मी दुनिया पर राज किया. इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया.

भारत से अमेरिका तक में फैला परिवार

धर्मेंद्र के साथ-साथ उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने भी खूब नाम कमाया और आज भी सिनेमा में एक्टिव हैं. धर्मेंद्र अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ से भी चर्चा में रहे हैं. धर्मेंद्र की फैमिली बहुत बड़ी है, जिसमें एक्टर के खुद के छह बच्चे हैं. धर्मेंद्र की फैमिली इंडिया से लेकर अमेरिका तक में बसी हुई है. चलिए जानते हैं आखिर कितना बड़ा है धर्मेंद्र का कुनबा.

धर्मेंद की भाई वाली फैमिली
धर्मेंद्र के सिर्फ एक भाई अजीत देओल थे. उन्होंने भी धर्मेंद्र की तरह फिल्मों में काम किया, लेकिन वो शोहरत नहीं मिली, जो धर्मेंद्र को मिली. अजीत ने धर्मेंद्र की फिल्म वीरता, मेहरबानी और प्रतिज्ञा में काम किया था. आपको बता दें, अजीत के बेटे अभय देओल हैं, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं. अजीत देओल का निधन 2015 में मुंबई में हुआ था. धर्मेंद्र के चचेरे भाई वीरेंद्र सिंह देओल थे, जो पंजाबी सिनेमा के स्टार रह चुके हैं. धर्मेंद्र सिख जाट फैमिली में 8 दिसंबर 1935 को केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर जन्में थें. धर्मेंद्र के पिता एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे.



धर्मेंद्र की पहली शादी (पत्नी, बेटी, दामाद, नाती-नातिन)
साल 1954 में महज 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी. धर्मेंद्र उस वक्त एक्टर नहीं थे. धर्मेंद्र को पहली शादी से चार बच्चे (सनी, बॉबी, विजेता और अजीता) हुए थे. वहीं, सनी ने पूजा से शादी रचाई, जिससे कपल के दो बेटे करण और राजवीर हुए. धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी ने तान्या से शादी रचाई और इस शादी से उन्हें दो बेटे आर्यामान और धरम देओल हुए. बात करें धर्मेंद्र की दोनों बेटियों (अजीता-विजेता) की तो इसमें विजेता ने विवेक गिल से शादी रचाई थी और शादी से एक बेटा साहिल और बेटी प्रेरणा हैं. विजेता अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती हैं. वह राजकमल हॉल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर हैं. अजीता की बात करें तो वह यूएसए में स्कूल में साइकोलॉजी की टीचर हैं. अजीता ने इंडियन अमेरिकन डेंटिस्ट किरण चौधरी से शादी रचाई और कैलियाफोर्निया में शिफ्ट हो गईं. कपल की दो बेटियां निकिता और प्रियंका चौधरी हैं.


धर्मेंद्र के बेटे, बहुएं, पोते और पोते की बहू

सनी देओल ने एंग्लो-इंडियन लड़की पूजा देओल से शादी रचाई थी और इस शादी से कपल को दो बेटे करण देओल और राजवीर देओल हुए हैं. करण की शादी हो गई है और उनकी पत्नी दिशा आचार्य है. बॉबी ने तान्या से शादी रचाई और शादी से कपल को दो बेटे आर्यामान और धरम देओल हुए है.

धर्मेंद्र की दूसरी शादी (पत्नी, बेटी, दामाद, नाती-नातिन)

धर्मेंद्र ने साल 1980 में पॉपुलर एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी रचाई और इस शादी से कपल को दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हुईं. धर्मेंद्र की बेटियों ने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई और कामयाब नहीं हो पाईं. ईशा की शादी बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई थी और दोनों का तलाक हो चुका है. इस शादी से ईशा को दो बेटियां राध्या और मिराया हुईं. वहीं, धर्मेंद्र की सबसे छोटी संतान अहाना की शादी वैभव वोहरा से हुई और इस शादी से कपल को जुड़वां बेटी और एक बेटा हुआ.

कुल मिलाकर धर्मेंद्र की 2 पत्नियां (प्रकाश कौर- हेमा मालिनी), 6 बच्चे (2 बेटे- 4 बेटियां), 2 बहुएं (पूजा- तान्या), 4 पोते (करण, राजवीर, आर्यामन, धरम), 4 दामाद, 9 नाती-नातिन और एक पोते की बहू (दिशा आचार्य) हैं.

