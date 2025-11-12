ETV Bharat / entertainment

कभी जिम तो कभी स्विमिंग पूल, 89 की उम्र में इन एक्सरसाइज से खुद को ऐसे फिट रखते हैं धर्मेंद्र, देखें

बी-टाउन के 'ही-मैन' धर्मेंद्र सही-सलामत घर आ गए हैं. 89 की उम्र में भी धर्मेंद्र खुद को कैसे फिट रखते हैं, आइए एक नजर डालें...

धर्मेंद्र
Published : November 12, 2025 at 4:33 PM IST

हैदराबाद: बी-टाउन के 'ही-मैन' धर्मेंद्र आज (12 नवंबर) अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं. बीते कुछ दिनों से वह अस्वस्थ होने के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे. इस बीच अफवाहे उड़ी कि उनकी हालक नाजुक है और वे वेंटिलेटर पर हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो यह तक कह दिया कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है. हालांकि अब, डॉक्टर और परिवार ने पुष्टि की है कि धर्मेंद्र पूरी तरह से ठीक हैं. एक्टर अपने आप को फिट रखने के लिए काफी एक्सरसाइज करते हैं. आइए एक नजर डालें कि धर्मेंद्र की फिटनेस पर...

89 वर्षीय एक्टर धर्मेंद्र खुद को फिट रखने के लिए काफी मेहनत करते हैं. वह अपनी फिटनेस से युवाओं को कड़ी टक्कर देते रहते हैं. वह अपने फिटनेस का राज कभी नहीं छिपाते. वह अपने रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं.

धर्मेंद्र का फिजियोथेरेपी
धर्मेंद्र ने एक बार अपने फिजियोथेरेपी का वीडियो साझा किया था. थ्रोबैक वीडियो में जिम में बैठे धर्मेंद्र एनर्जी से भरपूर दिखाई दे रहे हैं. अपनी फिटनेस पर वह काफी गर्व महसूस कर रहे हैं. उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान, मजबूत जांघें और सुडौल मांसपेशियां वाकई उन्हें सबसे अलग दिखा रही हैं. यह वीडियो उनके बुढ़ापे में भी फिट रहने का प्रमाण दे रही है.

एक दूसरे वीडियो में एक डॉक्टर धर्मेंद्र की फिजियोथेरेपी करने में मदद करते दिखाई दे रहे हैं. क्लिप में, धर्मेंद्र बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें एक फुट स्ट्रेचर स्ट्रैप की मदद से पैरों को घुमाने में मदद कर रहे हैं. टफ वर्कआउट के बावजूद, धर्मेंद्र ने ध्यान और ताकत के साथ ये मूवमेंट पूरे किए.

स्विमिंग पूल में धर्मेंद्र का वीडियो

एक नए वीडियो में, धर्मेंद्र स्विमिंग पूल में कसरत करते नजर आ रहे हैं. टी-शर्ट और अपनी खास टोपी पहने, वह एक बॉल के सहारे पानी में एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं. इसे करके वे काफी खुश होते दिख रहे हैं.

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी स्टार ने एक और वीडियो शेयर किया था, जिनमें वह स्विमिंग पूल में ट्यूब के सहारे तैरते नजर आ रहे थे. वह गेंद से एक्सरसाइज भी करते दिख रहे और एक इंस्ट्रक्टर दूर से उन्हें गाइड कर रहा है. अभिनेता ने नीली टी-शर्ट पहनी हुई है और सिर पर एक बड़ी टोपी पहन रखी है. इसके अलावा धर्मेंद्र ने स्विमिंग पूल से कई अन्य वीडियो भी साझा किए हैं, जिसमें वह एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं.

अस्पताल में धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे थे ये फिल्मी सितारे
बता दें, धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस बीच हेमा मालिनी, सनी देओल और बॉबी देओल सहित उनके परिवार के कई सदस्य उनसे मिलने पहुंचे. उनके अलावा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे उनके कई फिल्मी साथी भी उनका हालचाल जानने अस्पताल आए थे. आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ अस्पताल में उनसे मिलने आए थे.

