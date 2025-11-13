ETV Bharat / entertainment

'यह कवरेज नहीं, बल्कि...', सनी देओल के बाद धर्मेंद्र की फर्जी मौत की अफवाह पर भड़के करण जौहर-मधुर भंडारकर

सनी देओल के बाद फिल्म मेकर करण जौहर ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फर्जी मौत की खबर फैलाने पर पैप्स पर नाराजगी जताई है.

karan johar Madhur Bhandarkar
करण जौहर/धर्मेंद्र/ मधुर भंडारकर (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 6:02 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 7:16 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य की खबरों को लेकर पैपराजी द्वारा की जा रही कवरेज पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनके अलावा मधुर भंडारकर ने भी पैप्स की निंदा की है. इससे पहले धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल अपने पिता की फर्जी मौत की खबर पर सार्वजनिक रूप से पैप्स भड़कते हुए दिखे थे.

धर्मेंद्र को बुधवार, 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. उनका परिवार बुधवार को सुबह अपने घर ले गए. तबसे धर्मेंद्र के घर के बाहर पैपराजी अपने कैमरे के साथ तैनात हैं. इस बीच परिवार की प्राइवेसी में दखलअंदाजी कर रहे पैप्स पर सनी देओल भड़कते हुए दिखें.

सनी देओल के पैप्स पर भड़के के बाद फिल्म मेकर करण जौहर और मधुर भंडारकर ने हस्तक्षेप किया और धर्मेंद्र के स्वास्थ्य लाभ के दौरान उनके आसपास फैली अव्यवस्था की आलोचना की. करण ने पैप्स के उन्माद को 'सर्कस' बताया और सभी से करुणा और सम्मान दिखाने का आग्रह किया.

karan johar
करण जौहर का पोस्ट (Instagram)

गुरुवार को, 'कुछ कुछ होता है' के निर्देशक करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि देओल परिवार पहले से ही तनाव से जूझ रहा है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'जब बुनियादी शिष्टाचार और संवेदनशीलता हमारे दिलों और हमारे कार्यों से दूर हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि हम एक मुलजिम नस्ल हैं.'

करण ने पैप्स से आग्रह करते हुए आगे लिखा है, 'कृपया एक परिवार को अकेला छोड़ दें. वे पहले से ही भावनात्मक रूप से बहुत संघर्ष कर रहे हैं. एक जीवित दिग्गज, जिसने हमारे सिनेमा में इतना बड़ा योगदान दिया है, के लिए पैपराजी का तमाशा देखना दिल दहला देने वाला है. यह कवरेज नहीं, बल्कि अनादर है.'

karan johar
करण जौहर का पोस्ट (Instagram)

फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने भी इंस्टाग्राम पर एक संदेश साझा करते हुए कहा है, 'अब समय आ गया है कि पैपराजी देओल परिवार की निजी निजता का सम्मान करे. आइए, उन्हें वह शांतिपूर्ण जगह दें जिसकी उन्हें सचमुच जरूरत है, खासकर इस मुश्किल समय में.' वहीं, मशहूर कॉमेडियन राकेश बेदी ने भी पैप्स की इन हरकतों सी निंदा की है.

फिल्मी हस्तियों का ये मैसेज सनी देओल के पिता के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके घर के बाहर खड़े फोटोग्राफरों पर गुस्सा दिखाने के कुछ ही घंटों बाद आए हैं. बता दें, बुधवार सुबह, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जहां पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : November 13, 2025 at 7:16 PM IST

