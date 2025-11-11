ETV Bharat / entertainment

अमिताभ बच्चन से रजनीकांत तक, धर्मेंद्र से पहले इन एक्टर्स की भी उड़ चुकी है मौत की अफवाह

जैकी चैन धर्मेंद्र के बाद एक और एक्टर की मौत की अफवाहें उड़ रही हैं. हांगकांग के मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और फिल्म निर्माता जैकी चैन के दुनिया भर में मशहूर हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने अपने एक्शन सीन और कॉमिक टाइमिंग के कारण मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है. धर्मेंद्र के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें कहा गया कि उनका निधन हो गया है. इन अफवाहों के बाद जैकी चैन के परिवार ने खुद इन फर्जी खबरों पर प्रतिक्रियाए दी और इन्हें फर्जी न्यूज करार दिया. बता दें, 2015 में भी जैकी चैन की झूठी मौत की खबर आई थी.

हालांकि यह पहली बार नहीं, जब किसी की मौत की झूठी अफवाहें उड़ रही हैं. सोशल मीडिया के युग में, मशहूर हस्तियां अक्सर खुद को फर्जी मौत की खबरों के चंगुल में फंसा हुआ पाती हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती हैं. ग्लैमर का केंद्र होने के नाते, बॉलीवुड भी ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है. तो चलिए जानते हैं उन सितारों के बारे में, जो फर्जी मौत की खबरों के शिकार हुए हैं...

हेमा मालिनी ने 11 नवंबर को एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अफवाहों पर नाराजगी जताते हुए लिखा, 'जो हो रहा है वह माफ करने योग्य नहीं है. जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना है. प्लीज फैमिली और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें.'

हालांकि, परिवार की ओर से बयान जारी करने के बाद भी यह अफवाहें थमने का नाम ली और सोशल मीडिया पर लगातार धर्मेंद्र के निधन की खबर चलती रही, जिसके बाद हेमा मालिनी ने नाराजगी जताते हुए एक नया बयान जारी किया.

मुंबई: भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में हैं. 10 नवंबर को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. इस बीच खबर आई कि वे वेंटिलेटर पर हैं. वहीं, कुछ घंटों के बाद उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर चलने लगी. ये देख धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और अन्य परिवार के लोगों ने उनके हेल्थ को लेकर अपडेट साझा किया है और बताया कि धर्मेंद्र ठीक हैं.

अमिताभ बच्चन

इस लिस्ट में दूसरे नंबर जिस सितारे का नाम है वो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन. जी हां, जब बिग बी के निधन की झूठी खबर ऑनलाइन फैली, तो उनके फैंस के बीच हड़कंप मच गया. कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि बिग बी की अमेरिका में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और उनके स्मारक का विवरण भी दिया गया.

यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे सोशल मीडिया पर भारी हंगामा मच गया. हालांकि, बिग बी ने तुरंत अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इन अफवाहों को खारिज कर दिया और को आश्वस्त किया कि वह जीवित और स्वस्थ हैं.

रजनीकांत

सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, बल्कि साउथ सिनेमा के 'थलाइवा' कहे जाने वाले रजनीकांत भी झूठी मौत की अफवाहों का शिकार हो चुके हैं. ये अफवाहें ऑनलाइन प्रसारित हुई हैं, खासकर 2011 और 2016 में, जब वह बीमार थे और व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बाद आराम कर रहे थे. उनके परिवार ने बार-बार पुष्टि की है कि वह स्वस्थ हैं और अफवाहों का खंडन किया है.

उनकी पीआर टीम ने एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, 'रजनीकांत अमेरिका में है और पूरी तरह स्वस्थ हैं. प्लीज थलाइवा के स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें. रजनी परिवार के साथ अमेरिका में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन यह भी संभव है कि इस दौरान उनकी टेस्ट और नियमित मेडिकल टेस्ट भी हुई हो, जिससे ऐसी अफवाहें उड़ी हों.'

शाहरुख खान

2017 में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की भी मौत की अफवाहें उड़ी थी. यूरोपीय समाचार नेटवर्क ने यह खबर दी थी कि शाहरुख खान की एक एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई. इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.

वहीं, शाहरुख खान ने एक्स हैंडल पर इस अफवाह और आनंद एल राय की फिल्म के सेट पर हुई छत गिरने की घटना के बारे में बताकर इस फर्जी खबर का खंडन किया था. किंग खान ने इन अफवाहों का मजेदार अंदाज में जवाब दिया था. शाहरुख खान ने ट्वीट किया, 'TGIF. विमान दुर्घटना, सेट पर एक जानलेवा दुर्घटना और इम्तियाज अली की फिल्म के एक और शीर्षक के बावजूद पूरे हफ्ते जीवित रहा.'

कैटरीना कैफ

कैटरीना कैफ जैसी यंग एक्ट्रेस भी झूठी मौत की अफवाहों का शिकार हो चुकी हैं. कैटरीना कैफ हाल ही में सोशल मीडिया पर फैली कई फर्जी खबरों का केंद्र बनीं, जिनमें बताया गया कि अभिनेत्री की मौत हो गई है. हालांकि एक्ट्रेस के परिवार वालों ने इस फर्जी खबर को खारिज कर दिया और कहा कि कैटरीना पूरी तरह स्वस्थ हैं.

इनके अलावा माधुरी दीक्षित, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, नसीरुद्दीन शाह, शक्ति कपूर, लकी अली, काजल अग्रवाल, श्रेयस तलपड़े जैसी हस्तियां भी झूठी मौत की खबरों का शिकार हो चुकी हैं. हालांकि, समय पर इन हस्तियों ने बयान जारी कर इन अफवाहों का खंडन किया था.