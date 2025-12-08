ETV Bharat / entertainment

रूस में भी चलता था धर्मेंद्र का सिक्का, इन फिल्मों से गाड़े थे कमाई के झंडे, आज भी मशहूर ये गाना

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा में साढ़े छह दशक तक अपनी फिल्मों से दर्शकों को एंटरटेन करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को देश आज 8 दिसंबर को एक बार फिर याद कर रहा है. आज हिंदी सिनेमा के ही-मैन की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है. बीती 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए धर्मेंद्र अब अपने चाहने वालों की यादों में ही रह गए हैं. धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी फैमिली के साथ-साथ उनके फैंस की भी आंखें नम हैं और एक बार फिर उन्हें याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि धर्मेंद्र का सिक्का ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि रूस में भी चलता था. यहां उनकी इन दो फिल्मों ने कमाई के झंडे गाड़े थे. इनमें से एक फिल्म को बनाने में सोवियत संघ के उज्बेक फिल्म्स स्टूडियो ने भी बहुत सपोर्ट किया था. रूस में रिलीज हुईं धर्मेंद्र की ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

बात कर रहे हैं साल 1980 में आई फिल्म अलीबाबा और चालीस चोर की, जो रूस में भी रिलीज हुई थी. भारत में इस फिल्म को बहुत सक्सेस मिली थी. भारत के साथ-साथ यह फिल्म रूस में भी रिलीज हुई थी. अलीबाबा और चालीस चोर को रूस में रूसी भाषा में रिलीज किया गया था. फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी भी लीड रोल में थीं. अलीबाबा और चालीस चोर भारत और रूस दोनों ही देशों में जबरदस्त हिट साबित हुई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में अलीबाबा और चालीस चोर 25 हफ्तों तक थिएटर पर टिकी रही और तकरीबन 3 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. वहीं, रूसी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस फिल्म का गाना 'खातुबा' आज भी लोग नहीं भूले हैं. इसी फिल्म के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी रचाई थी.

इस फिल्म से बने 'आयरन मैन'



अलीबाबा और चालीस चोर की रिलीज से 3 तीन साल पहले 1977 में धर्मेंद्र और जितेंद्र स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म धर्म-वीर रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो, धर्म-वीर ने रूस में 3 करोड़ रुपये के टिकट सेल किए थे. इस फिल्म में रूस थिएटर पर 50 हफ्तों तक राज किया था. धर्म-वीर साल 1977 की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. इस फिल्म से ही धर्मेंद्र को 'आयरन मैन' का टैग मिला था और वह ग्लोबल आइकन बन गए थे. आज धर्मेंद्र अपने चाहने वालों की यादों में ही रह गए हैं. उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' है, जो आगामी 25 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.



