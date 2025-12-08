'मैं टुकड़े समेट रही हूं', धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर टूटीं हेमा मालिनी, यादगार तस्वीरों संग शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट
धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी पत्नी-एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक इमोशनल नोट साझा किया है और अपने प्यार को विश किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 1:37 PM IST|
Updated : December 8, 2025 at 1:50 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की आज, 8 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर उनकी स्टार वाइफ हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया है. उन्होंने कुछ प्यारी तस्वीरें और एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया. धर्मेंद्र, जिनका 24 नवंबर को निधन हो गया था, आज 90 साल के हो गए होते,.और उनकी कमी देश और उनके परिवार को आज भी बहुत खलती है.
सोमवार को हेमा मालिनी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर धर्मेंद्र के साथ अपनी यादगार तस्वीरें शेयर की और उसे लंबा, लेकिन दिल को छू लेने वाले नोट के साथ जोड़ा. ड्रीम गर्ल ने अपने नोट में लिखा है, 'धरम जी, हैप्पी बर्थडे माय हार्ट. तुम्हारा मेरा दिल तोड़कर जाना दो हफ्ते से ज्यादा हो गया है, मैं धीरे-धीरे टुकड़ों को इकट्ठा करके अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हूं, यह जानते हुए कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे.'
Dharam ji— Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025
Happy birthday my dear heart❤️
More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE
साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए हेमा मालिनी ने आगे लिखा, 'हमारी साथ बिताई जिंदगी की खुशी भरी यादें कभी मिट नहीं सकतीं और उन पलों को फिर से याद करके मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है. मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं हमारे साथ बिताए प्यारे सालों के लिए, हमारी दो खूबसूरत बेटियों के लिए जो एक-दूसरे के लिए हमारे प्यार को पक्का करती हैं और उन सभी खूबसूरत, खुशहाल यादों के लिए जो मेरे दिल में हमेशा रहेंगी. तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें शांति और खुशी की दौलत मिले जिसके तुम अपनी विनम्रता, दिल की अच्छाई और इंसानियत के लिए प्यार के लिए हकदार हो. हैप्पी बर्थडे डियर लव.'
उन्होंने धर्मेंद्र के साथ दो तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनका कैप्शन था, 'हमारे खुशी के 'साथ' बिताए पल'. और इस तरह उन्होंने पोस्ट को एक इमोशनल नोट के साथ खत्म किया. इससे पहले दिन में, सनी देओल और ईशा देओल ने भी इमोशनल पोस्ट के साथ अपने पिता को याद किया. सनी ने एक वीडियो शेयर किया, जबकि ईशा ने उनके साथ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं.
धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया. उन्हें इस महीने की शुरुआत में सांस लेने में दिक्कत के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था.