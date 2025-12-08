ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र बर्थ एनिवर्सरी: सनी बोले- लव यू पापा, ईशा ने कहा- मैं आपको बहुत याद करती हूं, एक्टर को याद कर भावुक हुई देओल फैमिली

सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके साथ एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. इस पोस्ट को शेयर कर सनी देओल ने लिखा है, 'आज मेरे पापा का जन्मदिन है, पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं, लव यू पापा, मिस यू', वीडियो की बात करें तो इसमें सनी पूछते हैं, 'पापा आप एन्जॉय कर रहे हैं? इस पर मुस्कुराते हुए धर्मेंद्र कहते हैं, 'मैं सच में बहुत एन्जॉय कर रहा हूं मेरे बेटे'. धर्मेंद्र इस वीडियो में वादियों के बीच नजर आ रहे हैं.

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र की आज 8 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर दिग्गज अभिनेता को उनकी फैमिली ने नम आंखों से याद किया है. धर्मेंद्र की फैमिली ने एक बाद एक उनकी याद में पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. वहीं, धर्मेंद्र के फैंस भी उन्हें बर्थ एनिवर्सरी पर याद कर भावुक हो रहे हैं. बीती 24 नवंबर को धर्मेंद्र का उम्र संबंधी बीमारी के चलते 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. हाल ही में सनी और बॉबी अपने बच्चों के साथ मिलकर हरिद्वार गंगा में पिता धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन करके आए थे और आज एक बार फिर उन्हें पिता की सबसे ज्यादा याद सता रही है. आज 8 दिसंबर को सनी देओल से ईशा देओल तक फैमिली ने धर्मेंद्र के नाम भावुक पोस्ट शेयर किए हैं.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने अपने पिता को याद कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है और उनके साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं. ईशा ने पिता धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर याद कर लिखा है, 'मेरे प्यारे पापा को, हमारा समझौता, सबसे मजबूत बंधन, "हम" हमारे पूरे जीवनकाल में, सभी लोकों में और उससे भी आगे, हम हमेशा साथ हैं पापा, चाहे स्वर्ग हो या धरती, हम एक हैं.

अभी के लिए मैंने तुम्हें बहुत कोमलता से, सावधानी से और अनमोलता से अपने हृदय में बसा लिया है, इस जीवन के बाकी समय के लिए अपने अंदर गहराई से, जादुई अनमोल यादें... जीवन के सबक, शिक्षाएं, मार्गदर्शन, गर्मजोशी, बिना शर्त प्यार, गरिमा और ताकत जो आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में दी है, उसे किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित या मेल नहीं किया जा सकता है.

'मैं आपको बहुत याद करती हूं पापा... आपका वार्म प्रोटेक्टिव हग जो सबसे आरामदायक कंबल की तरह महसूस होते थे, आपके नरम लेकिन मजबूत हाथों को पकड़ना जिनमें अनकहे संदेश थे और आपकी आवाज मेरा नाम पुकारती थी जिसके बाद अंतहीन बातचीत, हंसी और शायरी होती थी,. आप हमेशा से कहते रहे "हमेशा विनम्र, खुश, स्वस्थ और मजबूत रहें", मैं आपकी विरासत को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का वादा करती हूं, और मैं आपके प्यार को उन लाखों लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, जो आपसे उतना ही प्यार करते हैं, जितना मैं करती हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं पापा, आपकी प्यारी बेटी, आपकी ईशा, आपकी बिट्टू.

अभय देओल- मैं परेशान था

एक्टर अभय देओल ने भी धर्मेंद्र को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद कर अपनी यादें ताजा की हैं. अभय दिग्गज एक्टर को 'बड़े पापा' कहकर बुलाते थे. उन्होंने धर्मेंद्र संग अपने बचपन की तस्वीर शेयर कर लिखा है, 'शायद 1985 या 1986 की बात होगी, मुझे अभी-अभी डांटा गया था, इसलिए मैं परेशान था, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा, 'रोशनी देखो' और फोटोग्राफर से यह तस्वीर खिंचवाई, मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं, जब मैं उनसे ये शब्द फिर से सुनूंगा, जब मेरा समय आएगा, आज उनका जन्मदिन था'.

करण देओल- मुझे आपकी याद आती है

धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल ने अपने स्टार दादा को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद कर अपनी पत्नी और दादा के साथ एक फोटो शेयर कर लिखा है, 'बड़े पापा, मैं आपको देखते हुए बड़ा हुआ हूं, आप कैसे पेश आते थे, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, आप जमीन से जुड़े रहते थे, आज मैं जो कुछ भी बनने की कोशिश करता हूं... एक शांत मन, एक दयालु हृदय, एक मजबूत इंसान... यह सब आपसे ही आता है'.

'आपके गले लगने से मुझे गर्माहट मिलती थी, वो शांत सुकून, तुमने बिना कुछ कहे ही सब कुछ ठीक कर दिया, मुझे उसकी इतनी याद आती है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता, बड़े पापा, आप जैसा कोई कभी नहीं होगा, मुझे उस तरह से आकार देने के लिए शुक्रिया जो मुझे बड़े होने पर ही समझ आया, मुझे उस तरह प्यार करने के लिए शुक्रिया जैसा सिर्फ आप ही कर सकते थे, मैं आपको हर दिन अपने साथ रखता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं और मुझे आपकी याद आती है, हमेशा'.