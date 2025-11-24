ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र: पॉवर और सेंसिटिविटी के बीच खड़ा एक अभिनेता

एक चेहरा, जिसमें ताकत और कोमलता दोनों थीं धर्मेंद्र की खूबसूरती पर जितनी चर्चा हुई, उतना शायद किसी और अभिनेता पर नहीं हुई. उनकी सुदृढ़ देह, उभरी हुई जॉलाइन और शांत, गंभीर आंखें, ये सब मिलकर उन्हें 'ही-मैन' बना देता था. लेकिन वही व्यक्ति कैमरे के सामने जब मुस्कुराता था, तो उसमें एक अनकही कोमलता दिखती थी. यही दो विपरीत गुण,यानी पॉवर और हॉटनेस धर्मेंद्र को एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाते थे. वे जितने मजबूत दिखते थे, उतने ही भावुक, सहज और संकोची भी थे. उनमें एक दुर्लभ तरह की विनम्रता थी, एक तरह की आंतरिक सादगी, जो अक्सर स्टारडम की चमक के पीछे खो जाती है. लेकिन,धर्मेंद्र के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ.

भारतीय सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं, जो पर्दे से उतरकर लोगों की स्मृतियों में बस जाते हैं. धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे. एक अभिनय,आकर्षण, और आभा,उनके व्यक्तित्व के अद्भुत हिस्से थे. कहते हैं कि उन्हें वह सब नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे. बेहद सधा हुआ बदन, जबरदस्त खूबसूरती, गजब की सादगी, और सहज अभिनय. उनकी शख्यित में इन सब का ऐसा संगम था,जो उन्हें केवल स्टार नहीं, एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बना दिया था. पर शायद सम्मान की परिभाषा भी धर्मेंद्र जैसे कलाकारों के सामने छोटी पड़ जाती है, क्योंकि उनकी विरासत लोकप्रियता से कहीं आगे जाती है.

अभिनय: जहां 'नैचुरल होना' ही स्टाइल था

धर्मेंद्र की सबसे कम आंकी गई विशेषता उनकी एक्टिंग की सादगी थी. उनके प्रदर्शन में कोई बनावट नहीं थी. चेहरे पर भाव ऐसे आते-जाते थे, जैसे किसी वास्तविक व्यक्ति की जिंदगी पर्दे पर चल रही हो. बंदिनी में मौन-प्रेम, शोले में संयमित मर्दानगी, चुपके चुपके में मासूम कॉमिक टाइमिंग, अनुपमा और काजल में वनात्मक गहराई, मेरा गांव मेरा देश में रफ-टफ, यानी असली हीरोइज्म और सत्यकाम का एक संवेदनशील पुरुष. उन्होंने दिखाया कि हीरो होना सिर्फ गुंडों को मार गिराना नहीं होता. अक्सर यह भावनाओं को कोमलता से निभाने की कला भी है. और शायद यही वजह है कि धर्मेंद्र उन गिने-चुने अभिनेताओं में रहे, जो हैंडसम होने के बावजूद अभिनय में हल्के नहीं माने गए. वे एक साथ खूबसूरत भी थे और सक्षम अभिनेता भी थे.

रिश्ते: जटिलताएं, संघर्ष और एक इंसानी दिल

धर्मेंद्र की निजी जिंदगी उतनी ही जटिल थी, जितनी साफ-सुथरी उनकी स्क्रीन प्रजेंस. प्रकाश कौर से उनका पहला विवाह, फिर हेमा मालिनी से उनका दूसरा रिश्ता, दोनों ही उनके जीवन को दो दिशाओं में खींचते रहे. उनके संबंधों को लेकर कई विवाद और बहसें हुईं, लेकिन उनकी जिंदगी का एक मानवीय पहलू ज्यादातर अनदेखा रह गया, और वह यह कि धर्मेंद्र हमेशा भावनाओं के आदमी रहे, और अक्सर दिल उन्हें वहां ले गया, जहां सामाजिक व्याख्या मुश्किल हो जाती है. लेकिन परिवार के प्रति उनका समर्पण, बच्चों के प्रति उनकी कोमलता और रिश्तों में निभाने की ईमानदार कोशिश, यह सब उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाता है, जो गलतियां भी करता है, महसूस भी करता है और भरसक निभाने की कोशिश भी करता है.

समय की धारा में अमिट एक विरासत

धर्मेंद्र सिर्फ एक स्क्रीन-आइकन नहीं, वे एक भावना थे. एक अभिनेता, जो दर्शकों की नजरों में ही नहीं, उनके दिलों में भी जगह बना लेते थे. उनकी विरासत में शामिल है: अभिनय की नैसर्गिकता, पौरुष और कोमलता का अनूठा संतुलन, परिवार और प्रेम के प्रति संवेदनशील दृष्टि, मेहनत, संघर्ष और भावनाओं की ईमानदारी और वह करिश्मा, जिसे आज की सिनेमाई भाषा में दोहरा पाना संभव नहीं. धर्मेंद्र को याद करना दरअसल उस दौर को याद करना है, जब सादगी ही स्टारडम थी और प्रतिभा की चमक महसूस की जाती थी,दिखानी नहीं पड़ती थी.

एक अंतिम सलाम

धर्मेंद्र नहीं रहे, लेकिन उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी मासूम सा संकोच, और उनका करिश्मा,ये सब आने वाले कई दशकों तक भारतीय सिनेमा के आसमान पर चमकते रहेंगे. वे ही-मैन थे. वे जेंटलमैन थे. वे कभी पूरी तरह समझे नहीं गए एक अद्भुत शख्स थे और शायद यही सब मिलकर उन्हें अनंत बना देते हैं.