मीना कुमारी से जया बच्चन तक: धर्मेंद्र पर इन दिग्गज हसीनाओं का था क्रश, जानिए कैसे 'ड्रीम गर्ल' के दीवाने हुए थे 'ही-मैन'

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का नाम काफी हीरोइनों से जोड़ा गया है. उनके प्यार के चर्चे ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. आइए इनके बारे में जानें...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 6:14 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 7:27 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र 24 नवंबर को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए. वो हिंदी सिनेमा के मोस्ट-हैंडसम एक्टर थे. उनका चार्म इतना अट्रैक्टिव था कि कोई भी लड़की उनकी तरफ खींची चली आती. ऐसे में हसीनाओं के साथ उनके प्यार के चर्चें भी कुछ कम नहीं थे. हिंदी सिनेमा में ऐसी कई हसीनाएं हैं, जिनके नाम धर्मेंद्र के साथ जोड़े गए हैं. इनमें से तो एक ऐसी एक्ट्रेस थी, जिसने हेमा मालिनी के सामने आकर अपने दिल की बात कह दी थी.

मीना कुमारी
धर्मेंद्र के अफेयर की बात जब भी आती है तब भी मीना कुमारी का नाम पहले आता है. मीना कुमारी, धर्मेंद्र से 1964 में फिल्म 'पूजा के फूल' के दौरान मिली थी. उस समय धर्मेंद्र फिल्मी करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि मीना कुमारी एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थीं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'पूजा के फूल' की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र, मीना कुमारी की सुंदरता के दीवाने हो गए थे. कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मीना, धर्मेंद्र को फिल्में दिलवाने में काफी मदद करती थी. उनके लिए मीना डायरेक्टर्स-प्रोड्यूसर से बाते करती थीं. इसी बीच दोनों के अफेयर की खबरें भी जोर पकड़ लीं. हालांकि, कुछ समय के बाद उनके अलग होने की भी खबर आ गई.

रेखा
धर्मेंद्र और रेखा के बीच का रिश्ता काफी अच्छा रहा है. प्रोफेशनल हो या पर्सनल उनके दोनों ही रिश्ते अच्छे थे. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री तो सभी ने देखी है, लेकिन उनके अफेयर की अफवाह भी काफी थीं. हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बार धर्मेंद्र ने खुद अपने और रेखा के रिश्ते पर सफाई दी थी. उन्होंने कहा था कि उनका रिश्ता परिवार जैसा है और रेखा उनकी पत्नी हेमा मालिनी को बहन मानती हैं.

जया बच्चन
धर्मेंद्र की दीवानियों की लिस्ट में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी-एक्ट्रेस जया का भी नाम शामिल हैं. जया बच्चन ने तो सबके सामने माना है कि उन्हें धर्मेंद्र पर क्रश था, जो उन्हें 1971 की फिल्म गुड्डी में उनके साथ काम करते समय हुआ था.

फिल्म मेकर करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में जया ने इस बात का खुलासा किया था. उन्होंने तो हेमा मालिनी के सामने यह भी कहा था कि वे शोले में बसंती का रोल करना चाहती थी, क्योंकि वह धर्मेंद्र से प्यार करती थीं. हालांकि उनके बीच कोई रोमांटिक अफेयर नहीं था, लेकिन उनके करियर के दौरान उनकी दोस्ती और आपसी सम्मान की पहचान रही है.

आशा पारेख
हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा आशा पारेख अपने दौर की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से एक थी. उन्होंने लगभग 4 दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया है. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ ब्लैकमेल, हीरालाल पन्नालाल, जुर्माना, राज तिलक जैसी फिल्में की हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र ने आशा के कहने पर शराब तक छोड़ दिया था.

धर्मेंद्र और आशा पारेख के बीच एक अच्छा, प्रोफेशनल रिश्ता था जो आपसी सम्मान और तारीफ पर बना था. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत सफल रही, लेकिन ऑफ-स्क्रीन, उनका रिश्ता पूरी तरह से दोस्ताना था. हालांकि, बीच-बीच में उनके अफेयर्स की खबरें उड़ती रही हैं.

हेमा मालिनी
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की अनकही कहानी केमिस्ट्री और प्यार की है जो सिल्वर स्क्रीन से भी आगे निकल गई. इनकी लव स्टोरी 1970 में 'तू हसीन मैं जवान' के सेट पर शुरू हुई. इसके बाद शोले के सेट पर, हेमा के लिए धर्मेंद्र का प्यार साफ दिखने लगा था. उस समय हालिया ही हेमा का संजीव कपूर के साथ रिश्ता खत्म हुआ था.

हेमा की मां जया चक्रवर्ती इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थीं क्योंकि धर्मेंद्र उस समय शादीशुदा थे. धर्मेंद्र के शादीशुदा होने और चार बच्चों पिता होने के बावजूद भी उनका और हेमा का रिश्ता एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल गया. कई फिल्मों से उनका रिश्ता और मजबूत हुआ, और आखिरकार 1980 में उनकी शादी हो गई.

हेमा के परिवार ने शुरू में इस शादी का विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी, और आखिरकार इस कपल ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. बायोग्राफी हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया गया है कि कैसे धर्मेंद्र के माता-पिता उनके और हेमा के रिश्ते के खिलाफ थे. वे तो यह भी चाहते थे कि वह जीतेंद्र से शादी कर लें, जो उस समय शोभा सिप्पी को डेट कर रहे थे, जो अब उनकी पत्नी हैं.

जब धर्मेंद्र को इसकी भनक लगी, तो वह यह सब रोकने और हेमा के लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए चेन्नई चले गए. कहा जाता है कि हेमा ने उन्हें शादी करने का अल्टीमेटम दिया था.

