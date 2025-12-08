ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र बर्थडे सेलिब्रेशन: नम आंखें, हाथों में धरमजी की तस्वीर, बंगले के बाहर लगा फैंस का तांता, भावुक दिखें सनी-बॉबी देओल

धर्मेंद्र की आज जयंती है. इस मौके पर देओल परिवार ने उनके बंगले पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां धर्मेंद्र के फैंस पहुंचे हैं.

Dharmendra
धर्मेंद्र (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025

मुंबई: एक्टर धर्मेंद्र अगर आज जिंदा होते हो वो आज अपना 90वां जन्मदिन मनाते. यह मशहूर स्टार इस खास मौके से सिर्फ दो हफ्ते पहले ही गुजर गए. उनकी 90वीं जयंती पर, देओल परिवार उनके बंगले पर फैंस के साथ उनके जन्मदिन का आयोजन कर रहा है.

धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए देओल परिवार ने मुंबई के बंगले में एक स्पेशल फैन इंटरेक्शन रखा और एक्टर के फैंस से मुलाकात की. धर्मेंद्र के बंगले के बाहर से कई वीडियो सामने आए हैं. बड़ी संख्या में फैंस दिवंगत के घर पहुंच रहे हैं. इस दौरान एक फैन नम आंखों के साथ हाथ में धरमजी की तस्वीर लिए देखा. अंदर जाने से पहले पैप्स ने उस फैन की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की.

एक वीडियो में धर्मेंद्र के पोते-एक्टर राजवीर देओल को स्पॉट किया गया. वह अपनी कार से निकल कर अपने दादा के घर के अंदर जाते हुए दिखे. उनके हाथ में एक बैग भी देखा गया. एक और वीडियो में सनी देओल को भी देखा गया है. एक अन्य वीडियो में धर्मेंद्र के फैंस के साथ सनी देओल और बॉबी देओल को फैमिली फोटो क्लिक कराते हुए देखा गया.

कुछ फिल्मी सितारे समय के साथ फीके पड़ सकते हैं पर धर्मेंद्र नहीं. धर्मेंद्र को याद करना सिर्फ एक सुपरस्टार को याद करना नहीं है, बल्कि उस दौर का जश्न मनाना है जिसे उन्होंने अपने हाथों और हिम्मत वाले दिल से बनाया था.

पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र का सफर चकाचौंध से बहुत दूर शुरू हुआ था. आंखों की चमक और खामोश सपनों वाला एक गांव का लड़का, वह सिर्फ हिम्मत लेकर मुंबई आया था. उनकी शुरुआती मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया, और जब कैमरे ने आखिरकार उन्हें पाया, तो उसे एक ऐसा आदमी मिला जो स्क्रीन पर हीरो कैसा दिखता है और कैसा महसूस कराता है, उसे परिभाषित किया.

धर्मेंद्र सिर्फ पॉपुलर नहीं थे, बल्कि पावरफुल एक्टर भी थे. सॉफ्ट रोमांटिक रोल से लेकर जबरदस्त एक्शन अवतार तक, उन्होंने स्टारडम के हर रंग में महारत हासिल की. फूल और पत्थर, हकीकत और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों ने उन्हें एक फिनोमेना बना दिया. 'ही-मैन' का निकनेम मार्केटिंग नहीं था. यह उन्होंने पसीने, आग और निडर परफॉर्मेंस से कमाया था.

भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाने वाले धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया. उन्हें इस महीने की शुरुआत में सांस लेने में दिक्कत के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था,.

