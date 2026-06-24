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'थलाइवर 173' का टाइटल रिवील, कमल हासन की फिल्म से रजनीकांत का फर्स्ट लुक आउट, 'डॉक्टर नहीं डेडली डॉक्टर'

'थलाइवर 173' का टाइटल रिवील ( POSTER )

हैदराबाद: तमिल सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर धमाल मचाने आ रही है. फिल्म मेकर ने आज 24 जून को थलाइवर 173 के टाइटल का एलान कर दिया है. थलाइवर 173 को 'धर्मन: द डेडली डॉक्टर' टाइटल दिया गया है. साथ ही फिल्म के हीरो रजनीकांत का भी फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. रजनीकांत फिल्म से आए अपने फर्स्ट लुक में बहुत ही स्वैग में दिख रहे हैं. फिलहाल यह खुलासा नहीं किया गया है कि फिल्म कब तक रिलीज होगी. रजनीकांत का फुल स्वैग फर्स्ट लुक फिल्म धर्मन से आए फर्स्ट लुक में रजनीकांत का अलग ही स्वैग देखने के मिल रहा है. वह ब्लू कॉस्ट्यूम हैं और उनके हाथ खून से सने हैं. इनके पैरों के नीचे एक गुंडा जख्मी पड़ा है. रजनीकांत ने उसकी छाती पर मुस्कुराते हुए पैर रखा हुआ है. थलाइवा ने सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए हैं और वह एक ऑपरेशन थिएटर में दिख रहे हैं.