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'धर्मन' का दूसरा शेड्यूल शुरू, नये वीडियो में दिखा रजनीकांत का स्वैग, फैंस बोले- छा गया 'थलाइवा'

'धर्मन' ( Poster )

हैदराबाद: रजनीकांत की आने वाली फिल्म 'धर्मन' धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. ताजा अपडेट ने इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है. मेकर्स ने फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शुरुआत का एलान करते हुए एक खास झलक वाला वीडियो शेयर किया है, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान खींच लिया है. इसमें रजनीकांत का स्टाइलिश नया लुक और डायरेक्टर अश्वथ मारिमुथु द्वारा बनाई जा रही एक्शन से भरपूर दुनिया की झलक भी देखने को मिलती है. फिल्म मेकर्स ने गुरुवार, 13 अगस्त को एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म के दूसरे शेड्यूल के शुरू होने की पुष्टि की गई. प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने एक छोटी सी झलक वाला वीडियो के जरिए इसकी जानकारी दी है. वीडियो में रजनीकांत एक शानदार लुक में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने भगवान मुरुगन से जुड़े 'वेल' के निशान वाला ब्रेसलेट पहना हुआ है. इतना ही नहीं, फिल्म में रजनीकांत को 'द डेडली डॉक्टर' कहा गया है. नई झलक में डायरेक्टर को सुपरस्टार को निर्देश देते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे अपना सिग्नेचर स्वैग और स्टाइल दिखा रहे हैं. 'धर्मन' फिल्म अश्वथ मारिमुथु के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है. इसमें वे पहली बार रजनीकांत के साथ काम कर रहे हैं. वह 'ओह माय कडावुले' और 'ड्रैगन' जैसी फिल्मों से पॉपुलर हुए थे. इन दोनों फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और कमर्शियल एलिमेंट्स के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने की अपनी काबिलियत दिखाई.