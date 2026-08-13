'धर्मन' का दूसरा शेड्यूल शुरू, नये वीडियो में दिखा रजनीकांत का स्वैग, फैंस बोले- छा गया 'थलाइवा'
रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धर्मन' अब शूटिंग के अगले चरण में पहुंच गई है. मेकर्स ने एक खास वीडियो के साथ इसकी जानकारी दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद: रजनीकांत की आने वाली फिल्म 'धर्मन' धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. ताजा अपडेट ने इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है. मेकर्स ने फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शुरुआत का एलान करते हुए एक खास झलक वाला वीडियो शेयर किया है, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान खींच लिया है. इसमें रजनीकांत का स्टाइलिश नया लुक और डायरेक्टर अश्वथ मारिमुथु द्वारा बनाई जा रही एक्शन से भरपूर दुनिया की झलक भी देखने को मिलती है.
फिल्म मेकर्स ने गुरुवार, 13 अगस्त को एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म के दूसरे शेड्यूल के शुरू होने की पुष्टि की गई. प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने एक छोटी सी झलक वाला वीडियो के जरिए इसकी जानकारी दी है.
वीडियो में रजनीकांत एक शानदार लुक में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने भगवान मुरुगन से जुड़े 'वेल' के निशान वाला ब्रेसलेट पहना हुआ है. इतना ही नहीं, फिल्म में रजनीकांत को 'द डेडली डॉक्टर' कहा गया है. नई झलक में डायरेक्टर को सुपरस्टार को निर्देश देते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे अपना सिग्नेचर स्वैग और स्टाइल दिखा रहे हैं.
'धर्मन' फिल्म अश्वथ मारिमुथु के करियर का सबसे खास प्रोजेक्ट है. इसमें वे पहली बार रजनीकांत के साथ काम कर रहे हैं. वह 'ओह माय कडावुले' और 'ड्रैगन' जैसी फिल्मों से पॉपुलर हुए थे. इन दोनों फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी, इमोशन और कमर्शियल एलिमेंट्स के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने की अपनी काबिलियत दिखाई.
'धर्मन' में सिमरन फीमेल लीड रोल में हैं. वह 'पेटा' (2019) के बाद रजनीकांत के साथ और 'पंचतंत्रम' (2002) और 'पम्मल के. संबंधम' (2002) के बाद कमल हासन के साथ फिर से काम कर रही हैं. राशी खन्ना भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं. खबर है कि मिस्किन और रुक्मिणी वसंत भी कास्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
इस फिल्म में अनिरुद्ध म्यूजिक कंपोजर हैं, निकेत बोम्मी सिनेमैटोग्राफर हैं और प्रदीप ई. राघव एडिटिंग का काम संभाल रहे हैं. मशहूर एक्शन कोरियोग्राफर जोड़ी 'अंबरिव' भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है.
बता दें कि पिछले साल नवंबर में सुंदर सी को इस फिल्म का डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन वे इस प्रोजेक्ट से हट गए. बाद में, 'डॉन' फिल्म के डायरेक्टर सिबी चक्रवर्ती को इसे डायरेक्ट करने के लिए चुना गया और इस साल जनवरी में फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया.
फिल्म की शूटिंग अप्रैल में शुरू होनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई, जिससे डायरेक्टर के फिर से बदले जाने की अटकलें लगने लगीं. बाद में सोशल मीडिया पर 'ओह माय कडावुले' और 'ड्रैगन' फिल्म के डायरेक्टर अश्वथ मारिमुथु का नाम सामने आया और मेकर्स ने इसकी पुष्टि की.
फिलहाल फिल्म की कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, ऐसी अफवाहें थीं कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स सीरीज़ 'द गुड डॉक्टर' का रीमेक है. लेकिन अश्वथ ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है.