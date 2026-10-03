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धनुष-ममूटी की 'ओम' का रजनीकांत की 'जेलर 2' से टला क्लैश, जानें अब कब रिलीज होगी फिल्म

धनुष-ममूटी की फिल्म ओम चैप्टर 1: उधिरम-द ब्लड वुड को रजनीकांत की जेलर 2 के साथ क्लैश से बचाने के लिए आगे बढ़ा दिया हैय

Dhanush and Mammootty
धनुष-ममूटी की फिल्म 'ओम' (Film Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 12:41 PM IST

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हैदराबाद: धनुष और ममूटी स्टारर फिल्म 'ओम चैप्टर 1: उधिरम - द ब्लड वुड' को आखिरकार नई रिलीज डेट मिल गई है. निर्माताओं ने पहले फिल्म को 16 अक्टूबर को रिलीज करने का एलान किया था. अब टीम ने अब पुष्टि की है कि फिल्म अब नई रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

मेकर्स ने बीती शुक्रवार की शाम फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान किया और धनुष और ममूटी का एक नया पोस्टर जारी किया. फिल्म नवंबर के आधे महीने बाद रिलीज होगी जिससे हिंदी फिल्म रामायण पार्ट 1 और सूर्या की फिल्म सीन के साथ संभावित टकराव से बचा जा सकेगा.

फिल्म पहले 16 अक्टूबर को रिलीज होनी थी, जो रजनीकांत की ' जेलर 2' के सिनेमाघरों में रिलीज होने के एक दिन बाद का दिन था. इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी, जिससे यह टक्कर काफी अहम हो गई थी.

इससे पहले, धनुष ने पिछले महीने रजनीकांत के प्रति सम्मान और जेलर 2 के साथ टकराव से बचने के लिए फिल्म की रिलीज को स्थगित करने की घोषणा की थी. एक्स पर एक बयान में उन्होंने लिखा, 'ऐसे समय में, किसी फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाना अपने आप में कई चुनौतियां लेकर आता है. हमारे सुपरस्टार रजनीकांत सर, जिन्हें हम सभी सालों से पसंद करते आए हैं और जिनकी पूजा करते आए हैं, उनकी फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, जो हमारी फिल्म से ठीक एक दिन पहले है. उनके प्रति अपार सम्मान के कारण, हमने अपनी फिल्म ओम की रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया है'.

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि फिल्म दिवाली पर रिलीज नहीं होगी, क्योंकि सूर्या की फिल्म पहले ही दिवाली के लिए घोषित की जा चुकी है. धनुष ने आगे कहा, 'ईमानदारी से कहें तो, उन्होंने अपनी रिलीज डेट पहले घोषित की थी और हमारा दृढ़ विश्वास है कि बड़ी फिल्मों को आपसी समझ रखनी चाहिए और सिनेमा और इंडस्ट्री के हित को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे के फैसलों का सम्मान करना चाहिए'.

राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित, ओएम चैप्टर 1: उधीराम - द ब्लड वुड अब 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी, जिसमें धनुष, ममूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला और नसीरुद्दीन शाह प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

साई अभ्यंकर ने संगीत दिया है, जबकि एझिल अरसु के. सिनेमैटोग्राफर हैं और आर. कलैवानन एडिटर हैं. ए. पन्नीरसेल्वम आर्ट डायरेक्टर हैं. वहीं यानिक बेन और केचा खम्फाकदी ने एक्शन सीन का निर्देशन किया है. फिल्म का निर्माण श्रद्धा अग्रवाल, धनुष और अजमत जगमग ने किया है.

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