ETV Bharat / entertainment

धमाल 4 X रिव्यू: दर्शकों को हंसा रही या पका रही?, अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म देखने से पहले जानें जनता का वर्डिक्ट

शुरुआती रिव्यू को देखते हुए लगता है कि दर्शकों ने फिल्म की बेतुके कॉमेडी जोन को खूब पसंद किया है. इसे एक फैमिली एंटरटेनर के रूप में तालियां मिल रही हैं, जो प्रशंसकों की इस फ्रेंचाइजी से अपेक्षाओं को पूरा करती है.

हैदराबाद: अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' आखिरकार सिनेमाघरों में आ चुकी है और X (पहले ट्विटर) पर मिल रही शुरुआती प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि कॉमेडी फ्रेंचाइजी हंसी, पुरानी यादों और भरपूर मनोरंजन के साथ वापसी कर चुकी है. इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस चौथी किस्त में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, उपेंद्र लिमये, अंजली आनंद, ईशा गुप्ता और संजीदा शेख अहम रोल में हैं.

तरण आदर्श ने फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए इसे "मजेदार" बताया. उन्होंने लिखा कि फिल्म "पागलपन को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है" और इसे "तनाव दूर करने वाली" फिल्म बताया. उनके अनुसार, पहला भाग हंसी-मजाक से भरपूर है, जबकि दूसरा भाग इमोशनल रोलरकोस्टर की ओर बढ़ता है. उन्होंने इंद्र कुमार की इस बात के लिए भी तारीफ की कि उन्होंने हंसी, खजाने की खोज, समुद्री डाकू, डरावनी कहानियां, जंगली जानवर और रोमांच को एक मनोरंजक पैकेज में पिरो दिया है.

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की. एक दर्शक ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और इसे "कॉमेडी और मजेदार पलों से भरपूर एक फिट मनोरंजक फिल्म" बताया, साथ ही अजय देवगन की फिल्म को आत्मविश्वास से निभाने के लिए प्रशंसा की. एक अन्य समीक्षा में इसे "एक बेहतरीन पारिवारिक कॉमेडी फिल्म" बताया गया है, जिसमें पुराने कलाकार वापस आए हैं और पुरानी यादों को ताजा करने का भरपूर मौका मिलता है.

कई पोस्ट में फिल्म की सराहना करते हुए कहा गया है कि इसने धमाल यूनिवर्स आगे बढ़ी है. एक रिव्यू में इसे "हंसी से भरपूर" बताया गया है और कहा गया है कि फिल्म हॉरर, एक्शन, कॉमेडी, खजाने की खोज, समुद्री डाकू, ड्रामा और डकैती के सीन को सफलतापूर्वक एक पैकेज में मिलाती है, जहां पहले भाग को तेज गति वाला बताया गया है, वहीं कुछ दर्शकों को लगा कि दूसरा भाग थोड़ा धीमा हो जाता है और अंत में एक भावनात्मक मोड़ आता है.

एक और लिखता है, फिल्म के बड़े सीन की तारीफ की गई. समीक्षक ने तूफानी समुद्री दृश्यों, गुफाओं, विदेशी द्वीपों और खजाने की खोज पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फिल्म हिंदी कॉमेडी फिल्मों में शायद ही कभी देखने को मिलने वाला एक ताजा सीन अनुभव देती है. आगे कहा कि यह बच्चों, परिवारों और दोस्तों के लिए एक मनोरंजक और आनंददायक वीकेंड फिल्म है.

अनुभवी समीक्षक सुभाष के. झा ने भी फिल्म को 3.5 स्टार दिए. उन्होंने फिल्म के रोमांच, सॉलिड सीन और इंद्र कुमार के हास्य की मासूमियत की प्रशंसा की. हालांकि उन्हें लगा कि फिल्म कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा लंबी है, लेकिन उन्होंने इसके बचकाने अंदाज और टीम की मनोरंजन के प्रति कमिटमेंट की सराहना की. यह कहानी शैतान सिंह के सौ साल पुराने छिपे खजाने को खोजने की होड़ पर आधारित है.

कई समूह एक रहस्यमयी द्वीप पर सुरागों का पीछा करते हैं, और फिल्म गलतफहमियों, एक्शन, कॉमेडी और अप्रत्याशित मोड़ों का एक मजेदार मिश्रण बन जाती है.