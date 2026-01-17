ETV Bharat / entertainment

2026 की गर्मी में होगा धमाका, 'धमाल 4' की रिलीज डेट आउट, वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' होगा सामना

'धमाल 4' की रिलीज डेट आउट ( POSTER )

हैदराबाद: अजय देवगन ने बीते साल मुंबई में अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म धमाल 4 की शूटिंग पूरी की थी और नए अंदाज में फिल्म का एलान किया था. मेकर्स ने 6 सितंबर 2026 को फिल्म धमाल 4 की स्टार कास्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर शूटिंग के खत्म होने का ऐलान किया था. इसके बाद से दर्शकों को इसकी रिलीज डेट का इंतजार था, जो आज 17 जनवरी को खत्म हो गया है. जी हां धमाल 4 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है और फिल्म इस गर्मी सिनेमाघरों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ाने वाली हैं. फिल्म में अजय देवगन के साथ-साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमाय, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख और अंजलि अहम रोल में नजर आने वाले हैं. वहीं, पोस्टर से शरद केलकर और विजय पटकर गायब थे. मुंबई में शूटिंग के अलावा फिल्म का पहला सेट मलशेज घाट पर लगा था.