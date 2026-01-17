ETV Bharat / entertainment

2026 की गर्मी में होगा धमाका, 'धमाल 4' की रिलीज डेट आउट, वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' होगा सामना

दोनों ही फिल्में जून 2026 में रिलीज होने जा रही है. धमाल फ्रेंचाइजी एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी है, जिसका चौथा पार्ट आ रहा है.

Dhamaal 4 Released date out
'धमाल 4' की रिलीज डेट आउट (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अजय देवगन ने बीते साल मुंबई में अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म धमाल 4 की शूटिंग पूरी की थी और नए अंदाज में फिल्म का एलान किया था. मेकर्स ने 6 सितंबर 2026 को फिल्म धमाल 4 की स्टार कास्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर शूटिंग के खत्म होने का ऐलान किया था. इसके बाद से दर्शकों को इसकी रिलीज डेट का इंतजार था, जो आज 17 जनवरी को खत्म हो गया है. जी हां धमाल 4 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है और फिल्म इस गर्मी सिनेमाघरों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ाने वाली हैं.

फिल्म में अजय देवगन के साथ-साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमाय, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख और अंजलि अहम रोल में नजर आने वाले हैं. वहीं, पोस्टर से शरद केलकर और विजय पटकर गायब थे. मुंबई में शूटिंग के अलावा फिल्म का पहला सेट मलशेज घाट पर लगा था.

बता दें, फिल्म को एक थीम दी गई है और इनके किरदार को 'मास्टर्स ऑफ मिसचीफ एंड लाफ्टर' का टैग दिया गया. सभी स्टार्स अपने फर्स्ट लुक में शॉकिंग नजर आए थे. अपने पिछली किश्तों की तरह धमाल 4 भी ड्रामा, एक्शन, भगदड़ और कॉमेडी का मिक्सअप है. फिल्म का पहला पार्ट धमाल साल 2007 में आया था और जिसे दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था. इस फिल्म को दर्शक आज भी नहीं भूले हैं.


कब रिलीज होगी धमाल 4?

फिल्म के पहले पार्ट में अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी और संजय दत्त अहम रोल में नजर आए थे. फिल्म का सीक्वल डबल धमाल 2011 में आया था. पहली फिल्म की स्टाकास्ट के साथ फिल्म में कंगना रनौत और मल्लिका शेरावत भी एंट्री हुई थी.

वहीं, टोटल धमाल में अजय के साथ अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, ईशा गुप्ता और बोमन ईरानी नजर आए थे. गुलशन कुमार और टी-सीरीज की पेशकश को फिल्म देवगन फिल्म्स, टी-सीरीज फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन के साथ मिलकर बनाया गया है. धमाल 4 का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और फिल्म 12 जून 2026 के मौके पर रिलीज होगी. वहीं, इससे पहले 5 जून को वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:

'टोटल धमाल' का बॉक्स ऑफिस पर कमाल, पहले दिन ही कमा लिए इतने करोड़

TAGGED:

DHAMAAL 4 AJAY DEVGN
DHAMAAL 4 RELEASE DATE
DHAMAAL 4 IN CINEMA
धमाल 4
DHAMAAL 4

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.