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मुन्ना-सर्किट से आदि-मानव तक: बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी, जिन्हें देख आज भी नहीं भरता फैंस का मन!

भोले-भाले भाई आदि और मानव जहां भी जाते हैं, वहां अफरा-तफरी अपने आप चली आती है और शायद यही वजह है कि सालों से दर्शक उन्हें इतना प्यार करते आए हैं. उनकी मजेदार गलतफहमियां, बेतहाशा रोमांच और अरशद वारसी व जावेद जाफरी की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे यादगार कॉमिक जोड़ियों में शामिल कर दिया है. अब धमाल 4, जो 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, के साथ यह जोड़ी एक बार फिर लौट रही है और फैंस एक और हंसी से भरपूर सफर के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

हैदराबाद: कुछ ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में ऐसी बात होती है कि हम खुद को उनमें देखने लगते हैं. कई बार जिन लोगों को हम अपने जीवन में चुनते हैं, वही हमारा वह परिवार बन जाते हैं, जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं होती. सुख-दुख के हर पल में साथ निभाने वाले ऐसे रिश्तों को कई बॉलीवुड फिल्मों ने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है और हमें ऐसी जोड़ियां दी हैं, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिलों में बसी रहती हैं. अब आगामी 10 जुलाई को कॉमेडी फिल्म धमाल 4 रिलीज होने जा रही है. इससे पहले आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की उन यादगार जोड़ियों पर, जिनसे फैंस का आज भी मन नहीं भरता

संजय दत्त द्वारा निभाया गया मुन्ना भले ही सोने जैसा दिल रखने वाला गैंगस्टर था, लेकिन हर लीजेंड को एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहे और सर्किट, जिसे अरशद वारसी ने निभाया, बिल्कुल वैसा ही दोस्त था. मुन्ना के हर फैसले में उसका साथ देना हो या फिर बिना सोचे-समझे किसी भी मुसीबत में कूद पड़ना, सर्किट हमेशा उसके साथ रहा. चाहे दिनदहाड़े एक चीनी टूरिस्ट का अपहरण करने जैसी अजीब स्थिति ही क्यों न हो, उसने कभी मुन्ना का साथ नहीं छोड़ा. यही अटूट दोस्ती उन्हें बॉलीवुड की सबसे यादगार ब्रोमांस जोड़ियों में शामिल करती है.

3. आकाश-समीर – दिल चाहता है

आमिर खान का आकाश और सैफ अली खान का समीर सच्ची दोस्ती की मस्ती और सहजता का बेहतरीन उदाहरण हैं. जहां आकाश का बेफिक्र और मजाकिया अंदाज, समीर के बेहद रोमांटिक स्वभाव से बिल्कुल अलग था, वहीं दोनों की नोकझोंक और उनकी यादगार गोवा ट्रिप हर युवा का ड्रीम फ्रेंड्स ट्रिप बन गई. दो दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे रिलेटेबल दोस्तियों में गिनी जाती है.

4. आयशा-कबीर – दिल धड़कने दो

प्रियंका चोपड़ा द्वारा निभाई गई आयशा और रणवीर सिंह के कबीर बॉलीवुड की सबसे वास्तविक भाई-बहन की जोड़ियों में से एक हैं. उनकी प्यारी नोकझोंक से आगे बढ़कर, वे एक-दूसरे के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना हैं. जिंदगी की हर बड़ी चुनौती में ईमानदारी, सुकून और बेझिझक साथ देने वाला उनका रिश्ता उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे रिलेटेबल भाई-बहन के रिश्तों में शामिल करता है.

5. जय-वीरू – शोले

शोले के जय और वीरू, जिन्हें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने अमर बना दिया, बॉलीवुड में ब्रोमांस की मिसाल बन गए. उनकी बेफिक्र मस्ती, शानदार नोकझोंक और हर मुश्किल घड़ी में एक-दूसरे के लिए खड़े रहने वाला रिश्ता फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक था. रिलीज के दशकों बाद भी उनकी आइकॉनिक जोड़ी और कालजयी गीत ये दोस्ती बड़े पर्दे पर दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान बने हुए हैं. यही वजह है कि जय और वीरू आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिने जाते है.