'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4: शानदार वीकेंड के बाद धीमी हुई रफ्तार, पहले ही सोमवार को अजय की फिल्म हुई धड़ाम
'धमाल 4' ने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार प्रदर्शन किया. आइए देखते हैं, फिल्म ने पहले सोमवार को कितनी कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 8:14 PM IST
हैदराबाद: अजय देवगन स्टारर 'धमाल 4' साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही है. इंद्र कुमार की निर्देशित एडवेंचर कॉमेडी, धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल के बाद पॉपुलर धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त है. यह भी फिल्म 10 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और सबका ध्यान खींचने में कामयाब रही. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त कमाई की. लेकिन चौथे ही दिन यह धड़ाम हो गई.
'धमाल 4' को लेकर काफी चर्चा रही है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 14 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत की. सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म धूम मचा रही है.
'धमाल 4' पेड प्रीव्यू के बिना बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. इसके बावजूद इसने ओपनिंग वीकेंड तक भूत बंगला, वेलकम टू द जंगल जैसी बड़ी कॉमेडी फिल्म से ज्यादा कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन 'धमाल 4' ने 14 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. फिल्म को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया की वजह से दूसरे दिन इसकी कमाई में उछाल देखा गया. दूसरे दिन इसने 22.50 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया. इतना ही नहीं, रविवार को भी फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है.
अब बात करें रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार की, तो फिल्म फर्स्ट मंडे टेस्ट में फेल होती दिखीं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 13 जुलाई, शाम 8 बजे तक 9333 शो के लिए 5.23 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इस तरह फिल्म का 4 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 70.23 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
'धमाल 4' ने विदेशी बाजार में ओपनिंग डे पर 5 करोड़ रुपये की कमाई की और वहां अपनी पकड़ बनाए रखी. फिल्म ने दूसरे दिन (पहले शनिवार) भी विदेश में 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. रविवार को इसने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह, 'धमाल 4' ने तीन दिनों में विदेश में कुल 13 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दुनिया भर में इसका कुल कलेक्शन 91 करोड़ रुपये रहा.
'धमाल 4' में कलाकारों की बड़ी टोली है. फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी, अंजलि आनंद, जावेद जाफ़री, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे शानदार कलाकार है.