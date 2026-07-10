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'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: अजय की फिल्म ने 'पेद्दी' को दी मात, क्या 'ऐल्फा' को भी देगी पछाड़?

'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. आइए ओपनिंग डे पर 'धमाल 4' ने किस फिल्म को पछाड़ा और कितनी कमाई की.

Peddi Dhamaal 4 Alpha
पेद्दी/धमाल 4/ऐल्फा (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अजय देवगन की 'धमाल 4' आज (10 जुलाई) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी यह कॉमेडी फिल्म, मशहूर 'धमाल' फ्रैंचाइजी की चौथी फिल्म है. अजय देवगन के साथ-साथ, फ्रैंचाइजी के पुराने कलाकार रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी इसमें एक साथ नजर आए हैं.

'धमाल 4' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर बंटे हुए हैं कि क्या यह फिल्म अपनी पिछली फिल्मों की लेगसी पर खरी उतरती है या नहीं. हालांकि कुछ लोगों ने फिल्म के वीएफएक्स को साइड रखते हुए इसे एंटरटेनिंग बताया है. वहीं, कुछ लोगों को यह फिल्म कुछ खास नहीं लगी.

अजय देवगन की 'धमाल 4' को शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर औसत शुरुआत मिली. मशहूर कॉमेडी फ़्रैंचाइजी होने के बावजूद, सुबह के शो में दर्शकों की संख्या (ऑक्यूपेंसी) लगभग 10 प्रतिशत ही रही. इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी चर्चा थी, लेकिन शुरुआती तौर पर दर्शकों की संख्या कम रही. हालांकि जैसे-जैसे शाम हुई, वैसे-वैसे दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है.

'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
बॉक्स ऑफिस के शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि 'धमाल 4' की शुरुआत औसत रही है. हालांकि फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले, जिससे ऑनलाइन आलोचना की वजह से इसके पहले दिन के मोमेंटम पर असर पड़ता दिख रहा है.

सैकनिल्क के अनुसार, 'धमाल 4' ने आज शाम 7:00 बजे तक भारत में 8,319 शो के लिए 7.64 करोड़ रुपये की नेट की कमाई की है, जबकि इसकी भारत में ग्रॉस कमाई लगभग 9.02 करोड़ रुपये है. देर शाम और रात के शो के साथ इन आंकड़ों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

'धमाल 4' ने पेद्दी को पछाड़ा

अजय देवगन की इस कॉमेडी फिल्म तेलुगु सुपरस्टार राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेद्दी को पीछे छोड़ दिया है. जी हां, धमाल 4 ने पेद्दी के हिंदी को पछाड़ने में कामयाब रही हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, पेद्दी ने ओपनिंग डे पर हिंदी बेल्ट में 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

क्या 'ऐल्फा' को दे पाएगी मात?
क्या 'धमाल 4' ने अपनी ओपनिंग डे पर ही 'ऐल्फा' के पहले दिन के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका जवाब है - अभी नहीं. आलिया भट्ट और शरवरी की स्पाई थ्रिलर 'ऐल्फा', जो 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, ने भारत में 9.25 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग की थी. अपनी मौजूदा कमाई के हिसाब से 'धमाल 4' अभी भी 'ऐल्फा' के पहले दिन के कुल कलेक्शन से पीछे है, हालांकि फाइनल आंकड़े सभी शो खत्म होने के बाद ही पता चलेंगे.

'धमाल 4' पूरी कास्ट
धमाल 4 में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, अंजलि आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, विजय पाटकर और उपेंद्र लिमये जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

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