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पश्चिम बंगाल में BJP कार्यकर्ताओं की हत्या पर देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- WB के गुंडों-गुंडियों से आखिर किस चीज की उम्मीद

ममता बनर्जी की हार के बाद से खुशियां मना रहीं टीवी एक्ट्रेस देवोलिना भट्टाचार्जी ने पश्चिम बंगाल की सियासत पर जमकर पोस्ट कर रही हैं.

Devoleena Bhattacharjee
देवोलिना भट्टाचार्जी (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इस साल के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद से टीवी एक्ट्रेस देवोलिना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई हैं और एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अपने राजनीतिक विचार खुलकर साझा कर रही हैं. देवोलिना ने इस चुनावी हार को लेकर ममता पर तीखे तंज कसे हैं. साथ ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं पर उन्होंने आवाज उठाई है और सुरक्षा की मांग की है.

गुरुवार, 7 मई को एक्स हैंडल पर देवोलिना ने उस पोस्ट को रीपोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र किया गया है. इस पोस्ट में उन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम मेंशन किया गया है, जिनकी हत्या चुनाव के बाद की गई है.

इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए देवोलिना ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'मुझे समझ नहीं आता कि पश्चिम बंगाल के गुंडों-गुंडियों से आखिर किस चीज की उम्मीद की जा रही थी. मेरे जैसा एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति भी किसी तरह यह जानता था कि ऐसा हो सकता है. इसलिए, एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए थे. सुरक्षा की जानी चाहिए थी. हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मानो हमें उनके सबसे बुरे रूप के बारे में पता ही न हो.'

इससे पहले टीवी एक्ट्रेस भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू के एक बयान वाले पोस्ट को रीपोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, काटजू ने 2012 में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के 90 प्रतिशत लोग बेवकूफ हैं. उनके सिर में दिमाग नहीं होता है. काटजू ने आगे कहा था, 'तुम (भारतीय) बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना मुश्किल है?'

काटूज के इस बयान को एक एक्स हैंडल यूजर ने पोस्ट किया है और अपने कैप्शन में लिखा है, 'सिर्फ भारत में ही आप एक काबिल और समझदार राजनेता आरजी (राहुल गांधी) से नफरत कर सकते हैं, और एक अनपढ़ नरेंद्र मोदी को भगवान राम जी की तरह पूज सकते हैं. मैं फिर दोहराता हूं—सिर्फ भारत में. क्योंकि:' इसके बाद यूजर ने पोस्ट में काटजू के दिए गए बयान का आर्टिकल जोड़ा है.

इसी पोस्ट को देवोलिना ने रीपोस्ट कर लिखा है, 'अपने देश से प्यार करने के लिए आपको PhD, IIT या IIM की डिग्री की जरूरत नहीं है. जो चीज सच में मायने रखती है, वह है देशभक्ति, एक ऐसी चीज जिसकी आपके प्यारे नेता में साफ तौर पर कमी है. पढ़ा-लिखा होना या न होना तो बाद की बात है. क्योंकि अगर कोई इंसान, बहुत ज्यादा पढ़ा-लिखा होने के बावजूद, एक देश से दूसरे देश जाकर लगातार अपने ही देश की बुराई करता है और उसे नीचा दिखाता है, तो उसकी पढ़ाई-लिखाई ही बेकार हो गई है.'

Devoleena Bhattacharjee
देवोलिना भट्टाचार्जी का एक्स हैंडल पोस्ट (X Handle Post)

साथ निभाना साथियां फेम एक्ट्रेस ने एक कहावत कहते हुए आगे लिखा है, '"एक कहावत है: गलत सीख लेने से तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है." किसी देश का नेतृत्व करने और उसकी रक्षा करने के लिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी खूबी है देश के प्रति प्यार और वफादारी, एक ऐसी चीज जिसे शायद आप कभी समझ ही न पाएं. इसे स्वीकार कर लीजिए. साल का सबसे बड़ा मजाक - समझदारी. खैर, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूं. कोई बात नहीं. चिल करो.'

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