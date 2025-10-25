ETV Bharat / entertainment

'देवदास' से 'जवान' तक, शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल में री-रिलीज होंगी ये 7 फिल्में, नोट कर लें डेट

हैदराबाद: शाहरुख खान इस 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे बड़ी ही धूमधाम से मनाने वाले हैं. क्योंकि बर्थडे से पहले शाहरुख ने अपने फैंस के लिए अपनी पुरानी फिल्मों का खास तोहफा शेयर किया है. शाहरुख ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझ किया है, जिसमें उनकी फिल्मों के सीन दिख रहे हैं. दरअसल, पोस्ट के वीडियो में दिख रहीं ये फिल्में री-रिलीज होने जा रही हैं. इस पोस्ट को शेयर कर शाहरुख ने एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा है. दरअसल, शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल 31 अक्टूबर से शुरू होने वाला है.

शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर उनकी 7 फिल्में रि-रिलीज होने जा रही हैं, जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस, देवदास, दिल से, कभी हां कभी ना, ओम शांति ओम, मैं हूं ना और ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान शामिल है. इस पोस्ट को शेयर कर शाहरुख ने लिखा है, 'मेरी कुछ पुरानी फिल्में सिनेमाघरों में वापस आ रही हैं, उनमें जो किरदार है वो ज़्यादा नहीं बदला है, बस बाल... और थोड़ा ज्यादा हैंडसम, शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, भारत भर के चुनिंदा सिनेमाघरों में, PVR INOX के सहयोग से, YRF की ओर से मिडिल ईस्ट, उत्तरी अमेरिका, यूके, यूरोप, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय रिलीज'.

शाहरुख खान के पोस्ट पर उनके फैंस ने शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है. एक फैन ने लिखा, "SRK फिल्म महोत्सव का इंतजार नहीं कर सकता, जबकि एक अन्य ने टिप्पणी की, 'आखिरकार बड़े पर्दे पर देवदास देखने को मिलेगा, एक तीसरी टिप्पणी में लिखा है, 'हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपकी बेहतरीन फिल्में फिर से बड़े पर्दे पर देख पा रहे हैं, एक अन्य फैन ने अनुरोध किया, 'एक अनमोल फिल्म स्वदेश-2004 के लिए री-रिलीज याचिका'.