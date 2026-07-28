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देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन, परिवार ने की पुष्टि

हैदराबाद: दिग्गज एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन, यूनाइटेड किंगडम में 70 साल की उम्र में निधन हो गया. वह 70 साल के थे. उनके परिवार ने मंगलवार को यह जानकारी दी. खबरों के मुताबिक, 26 जुलाई 2026 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है.

उनकी भतीजी जीना नारंग ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने सुनील आनंद के निधन की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, 'भारी मन से हमारा परिवार सुनील आनंद के निधन पर शोक व्यक्त करता है. हमें मिले प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन से हमें सांत्वना मिली है, जिसके लिए हम सचमुच आभारी हैं. हम इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध करते हैं.'

परिवार के एक सदस्य ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मेरे अंकल सुनील आनंद जी के निधन पर शोक व्यक्त करती हूं. वे बीते जमाने के सबसे चहेते शोमैन और महान अभिनेता देव आनंद जी के बेटे थे. देव आनंद जी की फिल्में हमेशा देश के युवाओं के दिलों को छू जाती थीं. वे अपनी हर फिल्म को ऐसे बनाते थे जैसे कोई बच्चा नए खिलौने के साथ खेल रहा हो. सुनील अंकल नवकेतन बैनर की सभी फिल्मों में अपने पिता के मुख्य सहयोगी थे. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति.' परिवार ने मौत का कारण नहीं बताया. वह देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे थे. और जानकारी का इंतजार है.