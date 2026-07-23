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Delhi Protest: सेलेब्स UNFOLLOW TREND के बीच प्रोटेस्ट पर सलमान खान का पहला रिएक्शन, बोले- बहुत दुख हुआ

हैदराबाद: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर देर-सवेर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक सलमान खान का आखिरकार रिएक्शन आ गया है. सलमान खान ने उस वक्त में दिल्ली प्रोटेस्ट पर अपना बयान जारी किया है, जब सोशल मीडिया पर सेलेब्स और क्रिकेटर्स को UNFOLLOW करने का ट्रेंड तेजी से चलने लगा और जो अभी भी जारी है. सलमान ने बीती रात अपने एक्स और इंस्टा हैंडल पर छात्रों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है. अपने पोस्ट के साथ सलमान खान ने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने स्कूल से एक तस्वीर भी साझा की है.

सलमान खान को हुआ दुख

सलमान खान ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'यह एक बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था. यह देखकर बहुत दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा. इस आंदोलन में घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. यह देखकर खुशी होती है कि हमारे देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट होकर सामने आए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है.

आगे सलमान खान लिखते हैं, 'मैं छात्रों के इस कदम की दिल से सराहना करता हूं. उन्होंने जिस समर्पण, ईमानदारी और मेहनत से पढ़कर अपना भविष्य बनाने का जज्बा दिखाया है, वह काबिले-तारीफ है. यही युवा पीढ़ी एक शिक्षित और मजबूत भारत का निर्माण करेगी और देश का नाम रोशन करेगी'.

सलमान ने आगे लिखा, 'यह आंदोलन और यह विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही दिशा में किया गया है और छात्रों ने इसे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया. उनका साहस, हिम्मत और शिक्षा के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है'.

'यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है. इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. इसका पूरा श्रेय सिर्फ हमारे देश के छात्रों को मिलना चाहिए. मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी उनका साथ देगी और हमारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी. यह सभी के लिए फायदे की स्थिति होगी. मैं सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना करता हूं. भगवान उन सभी का भला करे जो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं'.