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Delhi Protest: सेलेब्स UNFOLLOW TREND के बीच प्रोटेस्ट पर सलमान खान का पहला रिएक्शन, बोले- बहुत दुख हुआ

सलमान खान ने आधी रात को देश के छात्रों के हक में पोस्ट डालकर अपने फैंस का दिल जीत लिया है.

Delhi Protest Salman Khan first reaction
सलमान खान (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 9:51 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर देर-सवेर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक सलमान खान का आखिरकार रिएक्शन आ गया है. सलमान खान ने उस वक्त में दिल्ली प्रोटेस्ट पर अपना बयान जारी किया है, जब सोशल मीडिया पर सेलेब्स और क्रिकेटर्स को UNFOLLOW करने का ट्रेंड तेजी से चलने लगा और जो अभी भी जारी है. सलमान ने बीती रात अपने एक्स और इंस्टा हैंडल पर छात्रों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है. अपने पोस्ट के साथ सलमान खान ने स्कूल यूनिफॉर्म में अपने स्कूल से एक तस्वीर भी साझा की है.

सलमान खान को हुआ दुख

सलमान खान ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'यह एक बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था. यह देखकर बहुत दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा. इस आंदोलन में घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. यह देखकर खुशी होती है कि हमारे देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट होकर सामने आए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है.

आगे सलमान खान लिखते हैं, 'मैं छात्रों के इस कदम की दिल से सराहना करता हूं. उन्होंने जिस समर्पण, ईमानदारी और मेहनत से पढ़कर अपना भविष्य बनाने का जज्बा दिखाया है, वह काबिले-तारीफ है. यही युवा पीढ़ी एक शिक्षित और मजबूत भारत का निर्माण करेगी और देश का नाम रोशन करेगी'.

सलमान ने आगे लिखा, 'यह आंदोलन और यह विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही दिशा में किया गया है और छात्रों ने इसे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया. उनका साहस, हिम्मत और शिक्षा के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है'.

'यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है. इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. इसका पूरा श्रेय सिर्फ हमारे देश के छात्रों को मिलना चाहिए. मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी उनका साथ देगी और हमारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी. यह सभी के लिए फायदे की स्थिति होगी. मैं सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना करता हूं. भगवान उन सभी का भला करे जो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं'.

शिक्षा ही अगला ट्रेंड बने- सलमान खान

अपनी लंबी-चौड़ी पोस्ट के आखिर में सलमान लिखते हैं, 'मेरी इच्छा है कि शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन बने. हर साल पढ़ाई को लेकर लोगों का उत्साह और बढ़े. इतना कि बाहर से लोग भारत में पढ़ने आएं और भारत ही एजुकेशन हब बने. वहीं, कॉकरेच जनता पार्टी के इंस्टा हैंडल पर सलमान खान के पोस्ट को रिपोस्ट किया गया है.

अनफॉलो ट्रेंड

बता दें, छात्र आंदोलन पर चुप बैठे बड़े-बड़े क्रिकेटर्स और सेलेब्स को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है और वे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत बड़ी बड़ी हस्तियों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर रहे हैं.

मुंबई में स्टार्स आंदोलन में शामिल

वहीं, दूसरी तरफ मुंबई में हो रहे छात्र प्रदर्शन में एक्टर्स भी जुड़ रहे हैं. बीते दिन धुरंधर फेम आयशा खान को मुंबई पुलिस ने डिटेन किया और इसके बाद कई एक्टर्स और सिंगर छात्र आंदोलन से जुड़ गए. इसमें इमरान खान, रजा मुराद (सोशल मीडिया पर), रैप रफ्तार समेत कई स्टार्स आगे आए हैं.

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