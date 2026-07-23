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Delhi Protest: छात्रों पर बरसीं लाठियों पर चुप बैठे बॉलीवुड सितारों पर नसीरुद्दीन शाह का तंज, बोले- 'डॉग...'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन पर बॉलीवुड की चुप्पी को लेकर नसीरुद्दीन शाह ने उन पर तंज कसा है.

Naseeruddin Shah
नसीरुद्दीन शाह (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बॉलीवुड के अनुभवी दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने मंगलवार, 21 जुलाई को शिक्षा में सुधारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में एक गुस्से भरे, भावुक और कड़े शब्दों वाले वीडियो मैसेज के जरिए अपनी बात रखी. अब, एक मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में एक्टर से पूछा गया कि कई बड़े सेलिब्रिटीज उस मुद्दे पर क्यों चुप हैं?. इस पर एक्टर ने ऐसा जवाब दिया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अपने खास अंदाज और हाजिरजवाबी के साथ, नसीरुद्दीन शाह ने उन लोगों पर तंज कसा जिन्होंने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है.

शाह ने कहा, 'वे तब बोलेंगे जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को कहेगा. एक कहावत है, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो, वह भौंक नहीं सकता, जैसे ही हड्डी उनके मुंह से गिरेगी या उनके दांत टूटेंगे, तब वे भौंकेंगे.' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि लोग अपनी चुप्पी से फायदा उठा रहे हैं और इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा रहे हैं, तो शाह ने जवाब दिया, 'बिल्कुल, हां. वे ऐसा कब तक कर सकते हैं? यह तो वक्त ही बताएगा.'

इससे पहले नसीरुद्दीन शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं आप सभी से दो बातें कहना चाहता हूं. पहली बात यह है कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति इस देश का नेतृत्व करता है, तो उसका मन यही चाहेगा कि पूरा देश भी वैसा ही अज्ञानी, नासमझ और बेरहम बन जाए, जैसा वह खुद है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से एक्टिंग के दो शानदार कोर्स पूरे करने के बाद, मैंने इस कला के बारे में जो कुछ भी सबसे ज्यादा सीखा है, वह उन बच्चों से सीखा है जिन्हें मैंने सिखाने की कोशिश की है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं. मैं भावुक हूं, और साथ ही, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखता हूं कि उन गुंडों ने कैसे युवाओं को प्रताड़ित किया. वे गुंडे मुझे अमेरिका में मास्क पहने हुए एजेंट्स की याद दिलाते हैं. अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए. एक दिन, आपको भी अपने कामों का नतीजा भुगतना पड़ेगा.'

नसीरुद्दीन शाह उन कई फ़िल्मी हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में खुलकर बात की है. सलमान खान, अनुपम खेर, आर. माधवन, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, फ़ातिमा सना शेख, किरण राव, स्वरा भास्कर और अदिति राव हैदरी ने भी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मैसेज शेयर किए हैं.

इस हफ्ते की शुरुआत में, अभिनेता प्रकाश राज और शबाना आज़मी, रैपर हनुमनकाइंड के साथ नई दिल्ली में 'चलो संसद' मार्च में शामिल हुए. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें लाठीचार्ज और आँसू गैस का इस्तेमाल शामिल था; इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के और भी लोग प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आगे आए. जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है.

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