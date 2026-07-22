Delhi Protest: छात्रों पर बरसीं लाठियों से खौल उठे नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप बोले- अब समय आ गया है
नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, राजकुमार राव, पूजा भट्ट और कई अन्य फिल्म हस्तियों ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन पर रिएक्ट किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 2:49 PM IST
हैदराबाद: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों की लीडरशिप में हो रहे प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर बल प्रयोग की घटना ने फिल्म जगत को हिलाकर रख दिया है. दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से लेकर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप और अभिनेता राजकुमार राव, पूजा भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, साउथ एक्टर टोविनो थॉमस और अन्य कई हस्तियों ने प्रदर्शन से सामने आए विचलित करने वाले नजारों पर पर चिंता व्यक्त की है.
हालांकि उनके राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने एक ही बात दोहराई कि छात्रों को सुना जाना चाहिए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का जवाब हिंसा के बजाय बातचीत से दिया जाना चाहिए.
सबसे तीखी प्रतिक्रियाओं में से एक नसीरुद्दीन शाह की थी, जिन्होंने विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में एक भावुक वीडियो संदेश साझा किया. दृश्यों को दिल दहला देने वाला बताते हुए, दिग्गज अभिनेता ने कहा कि कथित पुलिस कार्रवाई को देखकर वह 'गुस्से से खौल रहा हूं'. लाठीचार्ज में शामिल अधिकारियों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि वे उन्हें "अमेरिकी आईईसी एजेंटों" की याद दिलाते हैं और उन्हें नकाबपोश और लाठी लिए "गुंडे" बताया. उन्होंने छात्रों के लिए भी एक संदेश दिया. "हिम्मत न हारें... बहुत से लोग आपके साथ हैं. मुझे हमारे मुल्क की युवा पीड़ा से हमेशा उम्मीद रही है'.
फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने भी प्रदर्शनकारियों का जोरदार समर्थन किया. उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी एक अलग राजनीतिक माहौल में पली-बढ़ी है और अब कठिन सवाल पूछ रही है. वे जवाब चाहते हैं... इन बच्चों के सवाल पूछने और वोट देने का समय आ गया है. इससे पहले, कश्यप ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सवाल उठाया था कि क्या कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश को मानने से इनकार करेगा जिसे वह गलत मानता हो.
अभिनेता राजकुमार राव ने संतुलित लहजा अपनाते हुए सभी संबंधित पक्षों से सहानुभूति दिखाने का आग्रह किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "टकराव नहीं, संवाद" समय की आवश्यकता है. "हर किसी की आवाज़ को गरिमा, निष्पक्षता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। किसी भी पक्ष की हिंसा केवल घावों को गहरा करती है.
पूजा भट्ट ने तर्क दिया कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करना लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय उसे कमजोर करता है. उनके अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर असहमति को कुचलना नहीं चाहिए.
अदिति राव हैदरी ने करुणा की अपील करते हुए कहा कि मानवता को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए. उन्होंने सभी को याद दिलाया कि "हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं" और टकराव के बजाय सम्मानजनक संवाद का आह्वान किया.
मलयालम अभिनेता टोविनो थॉमस ने सवाल उठाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर बल प्रयोग क्यों किया गया. उन्होंने कहा, "विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है; यह इसकी नींव में से एक है.
दिग्गज अभिनेत्री रेवती ने पुलिस की इस कार्रवाई की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई हिंसा से की. पुलिस अधिकारियों को लिखे एक भावुक खुले पत्र में उन्होंने कहा कि उनके पास छात्रों की रक्षा करने का अवसर था, न कि उनके खिलाफ खड़े होने का। उन्होंने अधिकारियों से जनता की सेवा करने की शपथ को याद रखने का आग्रह किया.
अभिनेता रहमान ने इन दृश्यों को बेहद दर्दनाक बताया और सरकार से सीधे अपील की. उन्होंने कहा, "हमारे छात्र हमारे दुश्मन नहीं हैं. वे भारत का भविष्य हैं.
अभिनेता कालिदास जयराम ने इस बहस का एक और पहलू उजागर किया. उन्होंने बताया कि जब भी कोई हस्ती राजनीतिक राय व्यक्त करती है तो उसे कितना दबाव झेलना पड़ता है. उन्होंने कहा कि चुप रहने से आलोचना होती है, जबकि बोलने से और भी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है. इसके बावजूद, उन्होंने स्वीकार किया कि युवाओं पर पुलिस की बर्बरता देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ. अभिनेत्री मंजिमा मोहन ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अन्याय के सामने चुप रहना, बोलने से भी ज्यादा डरावना होता है.
अभिनेता अभय देओल ने मार्टिन नीमोल्लर की प्रसिद्ध कविता 'फर्स्ट दे केम' साझा की और भारत में व्याप्त सामाजिक विभाजन पर अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने तर्क दिया कि अन्याय को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आज किसी और को प्रभावित कर रहा है.
दिग्गज अभिनेत्री सीमा पाहवा ने सबसे भावुक अपीलों में से एक की. उन्होंने कहा, "मानवता मर चुकी है," और सवाल उठाया कि कई प्रभावशाली आवाजें क्यों चुप रहीं. उन्होंने लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने, छात्रों का समर्थन करने और जो सही है उसके लिए खड़े होने का आग्रह किया.
सोनाक्षी सिन्हा, जेनेलिया देशमुख और गुरफतेह पीरजादा सहित कई अन्य हस्तियों ने भी छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की, जबकि प्रतिभा रांटा मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं.