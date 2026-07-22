ETV Bharat / entertainment

Delhi Protest: आर. माधवन पर भड़के FTII के छात्र, दरवाजे पर चिपकाया 'गायब' का पोस्टर

आर. माधवन/वायरल फोटो ( IANS/ @unhinged_paradox IG )

हैदराबाद: NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) का महीने भर से चल रहा प्रदर्शन जैसे-जैसे जोर पकड़ रहा है, कई और मशहूर हस्तियों के नाम इस बहस में आ रहे हैं. वे इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ कहा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है. बॉलीवुड एक्टर और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के चेयरमैन आर. माधवन का भी नाम अब इसमें जुड़ गया है. छात्र और फैंस इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं. जहां एक तरफ फिल्म एंड टेलीविन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के छात्रों ने माधवन पर अपना रोष जताया है, वहीं दूसरी तरफ FTII के चेयरमैन आर. माधवन के केबिन के दरवाजे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दरवाजे पर 'गायब' मीम वाला एक पोस्टर लगा था और साथ ही लिखा था, 'NEET फॉर सेल' (NEET बिक्री के लिए). कई लोगों ने कमेंट करके आर. माधवन से इस विरोध पर प्रतिक्रिया देने की अपील की, क्योंकि वे एक बड़े संस्थान के चेयरमैन हैं और उनकी बात का असर होता है.