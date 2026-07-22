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Delhi Protest: आर. माधवन पर भड़के FTII के छात्र, दरवाजे पर चिपकाया 'गायब' का पोस्टर

सीजेपी विरोध पर चुप रहने के लिए FTII छात्रों ने चेयरमैन आर. माधवन के दरवाजे पर 'NEET फॉर सेल' के पोस्टर लगा दिए हैं.

R Madhavan
आर. माधवन/वायरल फोटो (IANS/ @unhinged_paradox IG)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 5:50 PM IST

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हैदराबाद: NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) का महीने भर से चल रहा प्रदर्शन जैसे-जैसे जोर पकड़ रहा है, कई और मशहूर हस्तियों के नाम इस बहस में आ रहे हैं. वे इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ कहा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है. बॉलीवुड एक्टर और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के चेयरमैन आर. माधवन का भी नाम अब इसमें जुड़ गया है. छात्र और फैंस इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं.

जहां एक तरफ फिल्म एंड टेलीविन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के छात्रों ने माधवन पर अपना रोष जताया है, वहीं दूसरी तरफ FTII के चेयरमैन आर. माधवन के केबिन के दरवाजे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दरवाजे पर 'गायब' मीम वाला एक पोस्टर लगा था और साथ ही लिखा था, 'NEET फॉर सेल' (NEET बिक्री के लिए). कई लोगों ने कमेंट करके आर. माधवन से इस विरोध पर प्रतिक्रिया देने की अपील की, क्योंकि वे एक बड़े संस्थान के चेयरमैन हैं और उनकी बात का असर होता है.

यह पोस्टर शायद FTII के छात्रों ने लगाया है, जिन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच आर. माधवन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग माधवन से इस पर प्रतिक्रिया देने की मांग कर रहे हैं. यूजर्स इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि वह देश के प्रमुख फिल्म संस्थान के चेयरमैन हैं.

कमेंट्स में कई लोगों ने एक्टर को टैग किया और उनसे संस्थान में अपनी भूमिका को देखते हुए प्रदर्शन पर बात करने और प्रतिक्रिया देने को कहा. एक यूजर ने लिखा है, 'आर. माधवन कहां हैं?' एक ने लिखा है, 'वह दुबई में एंजॉय कर रहे हैं.' बता दें कि एक्टर दुबई में काफी समय बिताते हैं, जहां वह अपने बेटे वेदांत के भविष्य के लिए अपनी पत्नी के साथ रहने चले गए हैं.

इस बीच, शबाना आजमी, प्रकाश राज, इमरान खान, जीनत अमान, अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, ओमी वैद्य और अन्य कलाकारों ने भी सोनम वांगचुक और सीजेपी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन किया. शबाना आज़मी, प्रकाश राज, अमोल पाराशर और पूनम पांडे भी प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे.

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