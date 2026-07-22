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Delhi Protest: हिरासत में 'धुरंधर' की ये फेम हसीना, मुंबई पुलिस स्टेशन से वीडियो शेयर कर बताई असल वजह, देखें

इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए गए पहले वीडियो में आयशा खान पुलिस वैन में नजर आ रही हैं. पुलिस वैन से अपना एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे हाथ अभी कांप रहे हैं. मुझे सिर्फ शांति से सड़क पर खड़े होने की वजह से पुलिस वैन में हिरासत में ले लिया गया है. मैंने एक शब्द भी नहीं कहा. मैंने विरोध प्रदर्शन भी शुरू नहीं किया था. मैं बस इसलिए खड़ी थी क्योंकि मेरे भाई और मेरे मेल दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया था.'

बुधवार, 22 जुलाई को मशहूर एक्ट्रेस आयशा खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. एक्ट्रेस का दावा है कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले सड़क पर शांति से खड़ी थीं, तभी पुलिसकर्मी उन्हें, उनके भाई और दोस्तों को जबरदस्ती पुलिस वैन में ले गए. बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन से एक वीडियो भी शेयर किया.

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि आयशा खान हैं. 22 जुलाई की शाम को आयशा ने इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट पर एक के बाद एक वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की और अपने फैंस को बताया कि मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.

हैदराबाद: नूीट (NEET) पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर ना सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि देश के कोने-कोने के छात्र अपने-अपने शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं. मुंबई में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की एक फेम एक्ट्रेस छात्रों को अपना समर्थन देने पहुंची थी. लेकिन प्रदर्शन में शामिल होने से पहले ही मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें से एक वीडियो में उन्होंने हिरासत में लेने की वजह बताई हैं. हालांकि हाल ही में एक्ट्रेस ने अपडेट दिया है कि उन्हें मुंबई पुलिस ने रिहा कर दिया है.

आयशा खान का पोस्ट (@ayeshaakhan_official IG)

इसके बाद आयशा ने कैमरा घुमाकर दिखाया कि मुंबई पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत में लिया था और बताया, 'बिना किसी वजह के सभी को वैन में बिठाया जा रहा है. किसी के पास कोई जवाब नहीं है. मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था. मैं बस सड़क पर खड़ी थी और 4-5 महिलाओं ने मुझे चारों तरफ से खींचा और धक्का दिया, सिर्फ सड़क पर खड़े होने की वजह से.'

एक और स्टोरी में, उन्होंने पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'सड़क पर शांति से खड़े होने की वजह से हिरासत में ले लिया गया. जवाबदेही कहां है?' एक और वीडियो स्टोरी में, बैकग्राउंड में आयशा पुलिस वालों से यह पूछते हुए सुनाई दे रही है कि वे हिरासत में लिए गए लोगों को कहां ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इसका जवाब नहीं दिया. पोस्ट शेयर करते हुए आयशा ने लिखा, 'कोई जवाब नहीं. भगवान जाने हम कहां जा रहे हैं?'

एक और वीडियो में कई पुलिसकर्मी आयशा को पुलिस वैन के अंदर धकेलते हुए दिख रहे हैं, जबकि वह लगातार विरोध कर रही हैं. इस बीच, एक अलग एंगल से वीडियो शेयर करते हुए आयशा ने लिखा, 'दुर्भाग्य से, मुझे अंदर खींचने के लिए 4 महिला पुलिसकर्मियों की ज़रूरत पड़ी. लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछती हूं, क्यों? क्या मैंने शोर मचाया? क्या मैंने कोई बातचीत शुरू की? मुझे किसलिए हिरासत में लिया गया? सड़क पर खड़े होने के लिए? मैं तो 5 लोगों के ग्रुप में भी नहीं थी.'

इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर थाने की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा और पुलिस की वर्दी देखी जा सकती है. इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने कहा, 'अब 2 घंटे से हिरासत में रखा गया है.'

आयशा खान का पोस्ट (@ayeshaakhan_official IG)

कुछ देर बाद, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वर्ली पुलिस स्टेशन से एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया और बताया कि क्या हुआ था. उन्होंने कहा कि वह प्रोटेस्ट के लिए निकली थीं, जो शाम 4 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन प्रोटेस्ट या बातचीत शुरू होने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि स्टेशन पर पुलिस का व्यवहार अच्छा था, लेकिन उन्होंने जवाबदेही की मांग की और पूछा कि उनके और उनके दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया.