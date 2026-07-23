ETV Bharat / entertainment

Delhi Protest: आलिया भट्ट से कमल हासन तक, छात्रों के सपोर्ट में उतरे ये सेलेब्स, सरकार से एक ही मांग- स्टूडेंट्स की सुनो

जोया अख्तर फिल्ममेकर जोया अख्तर ने मुंबई में चल रहे प्रदर्शन की एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में एक लकड़ी अपने दोस्तों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस की गाड़ी के आगे खड़ी है. इस लड़की में एक अलग आत्मविश्वास नजर आ रहा है. इस तस्वीर को जोया ने कोई कैप्शन नहीं दिया है.

उन्होंने आगे लिखा है, 'उनकी हिम्मत मुझे विनम्र बनाती है. उनका संकल्प हम सबके लिए एक आईने की तरह है, जो हमसे पूछता है कि क्या हम सच में उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो इस देश के भविष्य के वारिस होंगे और इसे आकार देंगे? छात्रों के लिए, छात्रों द्वारा, भविष्य उन्हीं का है. जय हिंद.'

आलिया भट्ट आलिया भट्ट ने 23 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम पर देश भर में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'पिछले कुछ दिनों ने बार-बार मेरा दिल तोड़ा है और फिर उम्मीद के साथ उसे जोड़ा भी है. अपनी बात पर डटे रहने वाले हर छात्र के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और अनगिनत त्याग का सफर छिपा है. वे न सिर्फ खुद का, बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है, और साथ ही वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता भी बना रहे हैं.'

हैदराबाद: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर छात्र जोर-शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे फिल्मी सितारे भी इनके सपोर्ट में खुलकर सामने आ रहे हैं. बीते बुधवार 22 जुलाई को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने छात्रों का सपोर्ट करके इस प्रदर्शन में जान डालने का काम किया है. वहीं, अब आलिया भट्ट, जोया अख्तर, साउथ एक्टर कमल हासन, विजय सेतुपति समेत कई सितारे भी छात्रों का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं.

कमल हासन

प्रदर्शन कर रहे छात्रों को साउथ सिनेमा के सुपरस्टार कमल हासन का भी समर्थन मिला है. एक्टर ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर इस प्रदर्शन को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'जब एक बच्चा रोया था, तभी हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी. इसके बजाय, हमने तब तक इंतजार किया जब तक हमारे बहुत सारे बच्चे मर नहीं गए. ऐसा सिस्टम जिसमें सीखने की जगह कोचिंग ले ले, जिज्ञासा की जगह चिंता ले ले और काबिलियत की जगह अपराध ले ले, वह सिस्टम सड़ा हुआ है. जब किसी देश के बच्चों को जवाबों के बजाय बैरिकेड्स और लाठियों का सामना करना पड़े, तो वह देश नाकाम हो गया है.'

सोनम वांगचुक को अपना अनशन तोड़ने के लिए एक्टर ने अपील की है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, सोनम वांगचुक, आगे के सफर के लिए देश को आपकी अंतरात्मा की आवाज की जरूरत होगी. कृपया अपना अनशन खत्म करें.'

आखिरी में भारत के बच्चों को संबोधित करते हुए कमल हासन ने लिखा है, 'भारत के बच्चों से: आप हममें सबसे बेहतर हैं. आपने अपना फर्ज निभाया है. अब देश की बारी है कि वह आपके प्रति अपना फर्ज निभाए. आपके सपने हमेशा हमारी नाकामियों से बड़े हों.' कमल हासन के अलावा, विजय सेतुपति ने भी बच्चों का समर्थन किया है.

वाणी कपूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'इस पूरे समय में मेरा दिल युवाओं के साथ रहा है. उन्हें इतनी उम्मीद, हिम्मत और पक्के इरादे के साथ उस भविष्य के लिए एकजुट होते देखना बहुत दिल को छू लेने वाला रहा है. मुझे उम्मीद है कि उन्हें सहानुभूति, समझ और उनकी बात सुनने की सच्ची इच्छा मिलेगी.'

इन सितारों ने भी किया छात्रों का समर्थन

इनके अलावा, फिल्ममेकर इम्तियाज अली, चित्रांगदा, करिश्मा तन्ना, वेब सीरीज 'पंचायत' में 'प्रधानजी' का किरदार निभाने वाले रघुबीर यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए छात्रों का समर्थन किया है.

सलमान खान, अनुपम खेर, आर. माधवन, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, फातिमा सना शेख, किरण राव, स्वरा भास्कर और अदिति राव हैदरी ने भी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाते हुए संदेश शेयर किए हैं.

चित्रांगदा का पोस्ट (Instagram)

इम्तियाज अली का पोस्ट (Instagram)

विजय सेतुपति का पोस्ट (Instagram)

इस हफ्ते की शुरुआत में, अभिनेता प्रकाश राज और शबाना आजमी, रैपर हनुमनकाइंड के साथ नई दिल्ली में 'चलो संसद' मार्च में शामिल हुए. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें लाठीचार्ज और आँसू गैस का इस्तेमाल शामिल था; इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के और भी लोग प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आगे आए. जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है.