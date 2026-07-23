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Delhi Protest: अक्षय कुमार की पत्नी का छात्र आंदोलन को सपोर्ट, करीना कपूर समेत इन एक्ट्रेस ने भी की छात्रों के हक की बात

बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, 'किसी भी बच्चे को यह सोचने पर मजबूर नहीं होना चाहिए कि क्या उनकी मेहनत काफी होगी. वे एक ऐसे सिस्टम के हकदार हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें, जहां काबिलियत की असल अहमियत हो, मेहनत का फल मिले, और हर बच्चा बराबरी के मौके से शुरुआत करे. यह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है. यह तो कम से कम जरूरी बात है. जब पूरी एक पीढ़ी अपने भविष्य के बारे में एक साथ आवाज़ उठाती है, तो उनकी बात सुनना कोई एहसान नहीं है जो हम करते हैं. यह हमारी जिम्मेदारी है.'

आगे लिखा है, 'हम सब जानते हैं कि एक बच्चे के लिए शिक्षा का क्या मतलब है. यह उन्हें आत्मविश्वास देती है. यह उन्हें उम्मीद देती है. यह परिवारों को भरोसा दिलाती है कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है. लेकिन शिक्षा तभी असरदार होती है जब बच्चे उस पर भरोसा करें और जैसे ही उन्हें शक होने लगता है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और काबिलियत की असल में कोई अहमियत नहीं है, तो उनका भरोसा खत्म हो जाता है.'

करीना कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर भी उन हस्तियों में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है. 23 जुलाई को बेबो ने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया, जिसमें लिखा है, 'मैंने इस बारे में कुछ दिनों तक सोचा है, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकती.बहुत सारे युवा अपनी बात कहने के लिए आवाज उठा रहे हैं, और उन्हें नजरअंदाज़ करना नामुमकिन है और ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए.'

हैदराबाद: सलमान खान, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और कई अन्य सेलिब्रिटीज़ के बाद, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी-एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना, करीना कपूर खान, सारा अली खान समेत कई एक्ट्रेसेस ने भी NEET पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई हसीनाओं ने मुंबई में हो रहे छात्र प्रदर्शन की तस्वीरें भी शेयर की हैं और अपनी बात सबके सामने रखा है.

आखिरी में उन्होंने लिखा है, 'हमारे बच्चे हमें उतनी ही बारीकी से देखते हैं जितनी बारीकी से हम उन्हें देखते हैं. हम अभी क्या करते हैं. बाद में नहीं, बल्कि अभी. ही उन्हें बताएगा कि निष्पक्षता और भरोसा असल में होते हैं या ये बस बड़ों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं. वे आने वाले कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं. वे ही आने वाला कल हैं.'

ट्विंकल खन्ना

अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर मुंबई में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीरें पोस्ट की हैं और कैप्शन में लिखा है, 'मुझे ऐसे देश का हिस्सा होने पर गर्व है जहां हमारे युवाओं में अब भी असहमति जताने, विरोध करने और आंसू गैस व लाठियों का सामना करने का साहस है. दुख की बात यह है कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है.'

भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर ने सोनम वांगचूक के समर्थन में एक लंबा नोट साझा किया है और उनसे उनका अनशन खत्म करने की अपील की है. एक्ट्रेस ने नोट में लिखा है, 'सोनम वांगचुक जी को भूख हड़ताल शुरू किए हुए 26 दिन हो गए हैं. पूरे 26 दिन. हमारे देश के लिए आपकी मौजूदगी, आपकी समझदारी और आपका लगातार योगदान बहुत कीमती है. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि आप अपना अनशन समाप्त करें और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें. भारत को आपकी आवाज, आपकी सोच और सबसे बढ़कर, आपकी सलामती की जरूरत है. आपकी चिंताओं ने पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया है और अब हमें प्रगति भी दिखाई देने लगी है. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के कदम से आपकी आवाज का असर दिखने लगा है. मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत जारी रहेगी, इस आंदोलन से हिंसा पूरी तरह खत्म हो जाएगी, देश में हो रही इस महत्वपूर्ण पहल को कोई दूसरा छिपा हुआ एजेंडा नहीं हथियाएगा और अंततः इससे सार्थक और जरूरी सुधार होंगे.'

सारा अली खान

सारा अली खान ने इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए छात्रों का समर्थन किया है. उन्होंने लिखा है, 'हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं और उनका भविष्य हमारे देश के दिल से गहराई से जुड़ा है. उनका संकल्प एक शांत, कभी न बुझने वाली लौ की तरह जलता है जो मेरी आंखों में आंसू लाती है. यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची देशभक्ति उन बहादुर लोगों के दिलों में धड़कती है जो अपनी मान्यताओं के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं. बेहतर और सुरक्षित भविष्य पाने का उनका साहस और दृढ़ संकल्प प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाला है. यह हमारी सामूहिक चेतना को जगाने वाला एक सशक्त अनुभव है. हमें खुले दिल से उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी गहरी परवाह करनी चाहिए और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए. उनके सपने हमारे सपनों से जुड़े हैं. हमारे सपने उनके सपनों में बसते हैं. एक आशावादी देशभक्त के तौर पर, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार न्याय करेगी. जय हिंद.'

करीना कपूर, ट्विंकल खन्ना, सारा अली खान, भूमि के अलावा अनन्या पांडे, नोरा फतेही, कुशा कपिला समेत कई हसीनाओं ने छात्रों के आवाजद से आवाज मिलाई है और उनका खुलकर समर्थन किया है. इससे पहले सलमान खान, अनुपम खेर, आर. माधवन, सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, फ़ातिमा सना शेख, किरण राव, स्वरा भास्कर और अदिति राव हैदरी ने भी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मैसेज शेयर किए हैं.

इस हफ्ते की शुरुआत में, प्रकाश राज और शबाना आज़मी, रैपर हनुमनकाइंड के साथ नई दिल्ली में 'चलो संसद' मार्च में शामिल हुए. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें लाठीचार्ज और आँसू गैस का इस्तेमाल शामिल था; इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के और भी लोग प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आगे आए. जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है.