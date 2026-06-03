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Delhi Malviya Nagar Hotel Fire: घटना में 21 की मौत पर आया सेलेब्स काे रिएक्शन, घायलों के लिए मांगी दुआ

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुई घटना पर सितारों की प्रतिक्रिया ( IANS )

हैदराबाद: दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार सुबह एक बहुमंजिला होटल-कम-रेस्तरां की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए. बताया जा रहा है कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. इन घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस भयानक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, कई मशहूर हस्तियों ने उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और घायलों के लिए प्रार्थना की है. स्मृति ईरानी

टीवी एक्ट्रेस से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी ने इस घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर घटना को लेकर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'नई दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगने की दुखद घटना के बारे में जानकर दुख हुआ. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है. घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती हूं.' चिन्मयी श्रीपदा

सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने अपने एक्स हैंडल पर इस भयानक हादसे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मालवीय नगर में लगी आग का दृश्य दिखाया गया है. इसे रीपोस्ट करते हुए सिंगर ने कैप्शन में लिखा, 'रेस्टोरेंट में आग लगने से मारे गए लोगों में से कई विदेशी हैं. इस बात की अच्छी संभावना है कि इस केस को ठीक से निपटाया जाएगा, सिर्फ इसलिए.'