Important Update: दिल्ली ब्लास्ट के बाद 'धुरंधर' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट पोस्टपोन, रणवीर सिंह बोले- रूह कंपा देने वाला...
'धुरंधर' के मेकर्स ने आज एक बड़ा अपडेट साझा किया है. मेकर्स ने बताया कि उन्होंने 'धुरंधर' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट पोस्टपोन कर दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 8:11 PM IST
मुंबई: रणवीर सिंह की आगामी एक्शन फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है. 12 नवंबर को 'धुरंधर' का ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, लेकिन 'धुरंधर' की टीम ने मंगलवार,11 नवंबर को अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया है.
रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर के मेकर्स ने सोमवार यानी 10 नवंबर की रात दिल्ली में लाल किले पर हुए विस्फोट के बाद फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को स्थगित करने का फैसला किया है. मेकर्स ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी. उन्होंने ट्रेलर लॉन्च इवेंट को पोस्टपोन करने की वजह भी साफ की हैं.
मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'महत्वपूर्ण अपडेट: कल दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों और प्रभावित परिवारों के सम्मान में, 12 नवंबर को होने वाला धुरंधर ट्रेलर लॉन्च स्थगित कर दिया गया है. ट्रेलर लॉन्च की संशोधित तिथि और विवरण जल्द ही साझा किए जाएंगे. आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद. जियो स्टूडियोज, बी62 स्टूडियोज और टीम धुरंधर.'
वहीं, फिल्म के हीरो रणवीर सिंह ने इस घटना पर शोक जताया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिल्ली ब्लास्ट पर एक नोट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'कल शाम दिल्ली में हुई घटना रूह कंपा देने वाली थी. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाए.'
फिल्म की टीम ने इस साल की शुरुआत में इसका टाइटल ट्रैक रिलीज किया था. इस गाने ने अपनी धुनों और दमदार बोलों से इस धमाकेदार फिल्म का माहौल बना दिया था. इस गाने से रैपर हनुमानकाइंड ने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया. ट्रेलर लॉन्च को टाल दिया गया है, लेकिन फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
धुरंधर को डायरेक्टर आदित्य धर ने किया है. धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में रणवीर सिंह अहम भूमिका में हैं. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर.माधवन और अक्षय खन्ना भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.