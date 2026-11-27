ETV Bharat / entertainment

देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल शुरू, एआर रहमान, इम्तियाज अली ने जमाया रंग

देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया है. लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन एआर रहमान, इम्तियाज अली देहरादून पहुंचे. संगीत के इन दोनों दिग्गजों ने दर्शकों के साथ संवाद किया. वहीं पीपल बाबा से लेकर कुब्रा सेठ तक कई हस्तियों ने भी अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी.

फेस्टिवल की शुरुआत स्वागत संबोधन के साथ हुई. इस दौरान रस्किन बॉन्ड के चर्चित उपन्यास ‘द रूम ऑन द रूफ’ का 70वीं वर्षगांठ विशेष संस्करण भी जारी किया गया. साथ ही रस्किन बॉन्ड लिटरेरी अवॉर्ड्स के तहत युवा लेखकों को सम्मानित किया गया. इसके बाद पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित ‘द लैंग्वेज ऑफ ट्रीज़’ सत्र में पीपल बाबा ने अपने अनुभव साझा किए.