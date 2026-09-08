बेटी दुआ के बर्थडे पर रणवीर-दीपिका ने शेयर की फैमिली फोटोज, पिता-बेटी के बॉन्ड से बेबी बंप तक की दिखी झलक
बेटी दुआ के दूसरे बर्थडे पर रणवीर-दीपिका ने सोशल मीडिया पर फैमिली फोटो की सीरीज पोस्ट की है, जो बेहद ही खूबसूरत है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 8:12 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी दुआ का आज जन्मदिन है. यह जोड़ा अपनी बेटी का दूसरा जन्मदिन मना रहा है. इस खास मौके पर कपल ने अपने लाडली के साथ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण का पति रणवीर सिंह के साथ मैटरनिटी शूट की भी झलक देखने को मिली है.
मंगलवार को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर बेटी दुआ के साथ तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट की. मोनोक्रोम फोटोशूट में उनकी बेटी दुआ भी शामिल है. इन तस्वीरों में दीपिका का बढ़ता बेबी बंप और रणवीर व दुआ के साथ उनके मजेदार और प्यारे पल दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों को साझा करते हुए कपल ने कैप्शन में दुआ के लिए खास नोट जोड़ा है. उन्होंने लिखा है, 'बेबी दुआ और हमारे दिल बड़े हो रहे हैं. आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद.'