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दूसरी बार गणेश विसर्जन से पहले बने रणवीर सिंह, क्या तीसरे बच्चे की भी प्लानिंग करेंगी दीपिका पादुकोण? वायरल हुआ 'मस्तानी' का ये कमेंट

दीपिका ने कहा कि उन्होंने तीन छोटे बच्चों से भरे-पूरे घर की कल्पना भी की है. उन्हें उम्मीद है कि वे काम करते हुए भी बच्चे पाल पाएंगी. 'मस्तानी' ने कहा, 'अगर मैं एक्टर नहीं होती, तो पता नहीं क्या कर रही होती. लेकिन उम्मीद है कि मेरे आस-पास बच्चे होते. तीन छोटे बच्चे इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे होते. उम्मीद है कि मैं इतना काम कर रही होती कि उन्हें शूट पर ले जा पाती और एक हैप्पी फैमिली होती. साथ ही, मैं वही काम करती रहती जो अभी कर रही हूं.'

2013 में एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने उस तरह के परिवार के बारे में बात की थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी. इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि अगर वह एक्टर नहीं बनी होतीं तो क्या कर रही होतीं?

हैदराबाद: बेबी दुआ पादुकोण सिंह अब बड़ी बहन बन गई हैं. 19 सितंबर को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है. इस बार उनके घर बेटी हुई है. कपल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपने फैंस को गुड न्यूज दी है. इस गुड न्यूज के बीच दीपिका पादुकोण का एक कमेंट तेजी से वायरल हो रहा है. यह कमेंट उनके मां बनने के कई साल पहले की है. इस कमेंट में उन्होंने फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की थी.

इसके अलावा, रणवीर भी फैमिली प्लानिंग पर अपनी राय रख चुके हैं. रणवीर ने शादी के तुरंत बाद परिवार शुरू करने के बारे में भी बात की थी. एक मीडिया इंटरव्यू में उनसे बच्चों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस फैसले में दीपिका की ही आखिरी बात मानी जाएगी.

उन्होंने कहा, 'दरअसल में ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है. कुछ हद तक हां, यह मेरा फैसला है, लेकिन ज्यादातर यह उन्हीं का फैसला होता है और मैं उन्हें ऐसा करने देता हूं. मैं उन्हें ज्यादातर फैसले लेने देता हूं क्योंकि वह हर चीज में मुझसे बेहतर हैं. मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह मुझसे कहीं ज्यादा समझदार और मेच्योर इंसान हैं.' उनके और रणवीर के दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उनका ये कमेंट्स अब फिर से चर्चा में आ गया है.

बीते शनिवार, 19 सितंबर को इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर करके बताया कि दुआ अब बड़ी बहन बन गई है. बच्ची के जन्म की तारीख बताते हुए, इस पोस्ट के जरिए दुनिया में उसका स्वागत किया गया. पोस्ट के साथ बुरी नजर से बचाने वाला इमोजी भी शेयर किया गया.

दीपिका और रणवीर 8 सितंबर 2024 में अपने पहले बच्चे, बेटी दुआ के माता-पिता बने. बता दें कि बेबी दुआ का जन्म भी गणेश विसर्जन से पहले हुआ था. वहीं, अब उनका दूसरा बच्चा भी गणेश विसर्जन से पहले जन्म लिया है.

इस कपल ने नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी की थी. उन्होंने सिंधी और कोंकणी रीति-रिवाजों से दो बार शादी की थी. दुआ की पहली तस्वीरें पिछले साल दिवाली पर सामने आई थीं. अब सबकी नजरें नए बच्चे की तस्वीरों पर टिकी हैं.