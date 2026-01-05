ETV Bharat / entertainment

बर्थडे: दीपिका पादुकोण की ये हैं 5 धुरंधर फिल्में, अब 'किंग' और AAXA6 से धमाका करने को तैयार 'पद्मावत'

दीपिका पादुकोण की ये हैं 5 धुरंधर फिल्में, ( POSTER )