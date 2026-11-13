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दूसरी बार मां बनने के बाद पहली बार दिखीं दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेस के लुक ने जीता फैंस का दिल

दीपिका पादुकोण ( IANS )

हैदराबाद: स्टार बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मौजूदा साल सितंबर में अपनी दूसरी बेटी देवी के जन्म के बाद पहली बार पब्लिक में दिखीं. 40 साल की एक्ट्रेस को 13 नवंबर की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जब वह शहर पहुंचीं. यहां, दीपिका को देखते ही पैप्स के कैमरे उनकी ओर दौड़े और हर एंगल से उनकी तस्वीरें निकालने लगे. दीपिका अपने स्टाइल में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थीं.

डेनिम के साथ ओवरसाइज्ड सफेद शर्ट पहने दीपिका ने अपने एयरपोर्ट लुक को बहुत ही स्टाइलिश रखा. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस और शोल्डर बैग से पूरा किया, जबकि उनके बाल अच्छे से मिडिल-पार्टेड बन में बंधे हुए थे. दीपिका पैपराजी को पोज देने के लिए नहीं रुकीं, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया.