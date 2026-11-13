दूसरी बार मां बनने के बाद पहली बार दिखीं दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेस के लुक ने जीता फैंस का दिल
दीपिका पादुकोण ने अपने दूसरी बेटी देवी सिंह को 19 सितंबर 2026 में जन्म दिया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 1:06 PM IST
हैदराबाद: स्टार बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मौजूदा साल सितंबर में अपनी दूसरी बेटी देवी के जन्म के बाद पहली बार पब्लिक में दिखीं. 40 साल की एक्ट्रेस को 13 नवंबर की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जब वह शहर पहुंचीं. यहां, दीपिका को देखते ही पैप्स के कैमरे उनकी ओर दौड़े और हर एंगल से उनकी तस्वीरें निकालने लगे. दीपिका अपने स्टाइल में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थीं.
डेनिम के साथ ओवरसाइज्ड सफेद शर्ट पहने दीपिका ने अपने एयरपोर्ट लुक को बहुत ही स्टाइलिश रखा. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस और शोल्डर बैग से पूरा किया, जबकि उनके बाल अच्छे से मिडिल-पार्टेड बन में बंधे हुए थे. दीपिका पैपराजी को पोज देने के लिए नहीं रुकीं, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया.
दीपिका के इस वीडियो पर उनके फैंस ने भी रिएक्ट किया है. ज्यादातर फैंस ने दीपिका के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं. बता दें, दीपिका और उनके स्टार पति रणवीर सिंह ने बीती 19 सितंबर को अपनी दूसरी बेटी देवी पादुकोण सिंह का स्वागत किया था. यह कपल अपनी बड़ी बेटी, दुआ पादुकोण सिंह के भी माता-पिता हैं, जिसका जन्म 8 सितंबर, 2024 को हुआ था.
पिछले साल एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल दिवाली फोटो के जरिए दुआ को फैंस से मिलवाया था. वहीं इस साल दशहरे के मौके पर उन्होंने बेबी देवी की एक झलक दिखाई थी. रणवीर और दीपिका अपने काम के साथ-साथ अपनी दोनों बेटियों का खूब ख्याल रखते हैं.
दीपिका और रणवीर के वर्कफ्रंट की बात करें तो दोनों के पास कई धांसू प्रोजेक्ट्स हैं. दीपिका 'किंग' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं, जिसमें वह शाहरुख खान के साथ एक बार फिर स्क्रीन शेयर करेंगी. इससे पहले शाहरुख-दीपिका की जोड़ी को ब्लॉबस्टर फिल्म जवान में देखा गया था. शाहरुख खान की मल्टीस्टारर फिल्म किंग आगामी 24 दिसंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है. इसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी अहम रोल में नजर आएंगी. इस बीच, रणवीर ने धुरंधर फिल्म फ्रैंचाइजी की जबरदस्त सफलता के बाद अपनी जॉम्बी थ्रिलर प्रलय की शूटिंग शुरू कर दी है.