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WATCH: सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे रणवीर-दीपिका, लिया बप्पा का आशार्वाद, क्या इस हफ्ते दूसरे बच्चे का होगा जन्म?

बॉलीवुड कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को आज सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर स्पॉट किया गया.

Deepika Padukone Ranveer Singh visited the Siddhivinayak Temple
सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे रणवीर-दीपिका (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 7:33 PM IST

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हैदराबाद: रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. अपने नन्हे मेहमान के आने से पहले, यह कपल आज, 18 सितंबर को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा और बप्पा का आशीर्वाद लिया.

पैपराजी ने शुक्रवार को दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहीं दीपिका पादुकोण को पति रणवीर सिंह के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर स्पॉट किया. बच्चे के आने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते समय यह कपल एक-दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आया. इस दौरान रणवीर के माता-पिता, जगजीत सिंह भवनानी और अंजू भवनानी भी दिखे.

दीपिका ने गहरे रंग की कढ़ाई वाले रस्ट और गोल्ड कलर के सूट के साथ दुपट्टा और पर्पल बॉटम पहना था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं.उनके आउटफिट से उनका बेबी बंप पूरी तरह से ढका हुआ था. उन्होंने गजरे से सजे स्लीक बन के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं दूसरी ओर, रणवीर ने सफेद पजामे के साथ पर्पल कुर्ता पहना था. कपल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे रणवीर-दीपिका (ANI)

खबरों के मुताबिक, दीपिका इसी महीने अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. हालांकि, उन्हें हाल ही में देखकर कई लोगों को पुरानी बातें याद आ गईं. बता दें, दो साल पहले यानी 7 सितंबर, 2024 को दीपिका-रणवीर ने अपने पहले बच्चे के जन्म से पहले सिद्धिविनायक मंदिर गए थे. उसी दोपहर, एक्ट्रेस को मुंबई के एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 8 सितंबर को उन्होंने अपनी बेटी 'दुआ' को जन्म दिया.

अब 2026 की बात करते हैं. 18 सितंबर को, रणवीर और दीपिका, जो अब अपने दूसरे बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं, ने एक बार फिर सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की. कई सोशल मीडिया यूजर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि पहली बार की तरह ही क्या उनका दूसरा बच्चा भी गणपति विसर्जन (गजानन निरंजन) से पहले आएगा?

दीपिका और रणवीर ने 19 अप्रैल को अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया था. उन्होंने अपनी बेटी, दुआ पादुकोण सिंह की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह प्रेग्नेंसी का पॉजिटिव टेस्ट पकड़े हुए है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. 2024 में अपनी बेटी दुआ के जन्म के बाद यह बड़े पर्दे पर उनकी वापसी होगी. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख़ की बेटी सुहाना खान, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अभय वर्मा, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसके बाद, एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन के साथ एटली की फिल्म 'राका' में नजर आएंगी, जिसे एटली डायरेक्ट करेंगे और सन पिक्चर्स प्रोड्यूस करेगी.

रणवीर सिंह पिछली बार 2025 की फिल्म 'धुरंधर' और उसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' में दिखे थे, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई थी. इसके बाद रणवीर की फिल्म 'प्रलय' आएगी, जिससे फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे जय मेहता बतौर डायरेक्टर डेब्यू करेंगे और इसमें कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में होंगी.

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रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण
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