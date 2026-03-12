मुंबई के खराब AQI पर दीपिका पादुकोण ने उठाई आवाज, बीएमसी से मांगी मदद, बोलीं- बच्चों के दम घुट...
नई मां बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने मुंबई के खराब AQI की तस्वीर शेयर करते हुए पर बीएमसी से सवाल किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 9:03 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने मुंबई के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर शहर के बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर अधिकारियों से एक्शन लेने की अपील की है.
गुरुवार, 12 मार्च को, मुंबई का AQI 155 बताया गया, जिसे खराब माना जाता है. इस मुद्दे को उठाते हुए दीपिका ने भारत के मैप का एक स्क्रीनशॉट इंस्ट्राग्राम शेयर किया, जिसमें खराब एयर क्वालिटी के कारण मुंबई को लाल रंग से दिखाया गया है. उन्होंने लिखा कि शहर और इसके लोग 'घुटन' महसूस कर रहे हैं और आगे बीएमसी से मदद मांगी.
दीपिका पादुकोण ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'यह शहर (और इसके बच्चे) घुट रहे हैं.' उन्होंने आगे सवाल उठाया, 'यह कैसे ठीक है!?' बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैग करते हुए दीपिका ने लिखा, 'बीएमसी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मदद करो.'
जनवरी 2026 में, बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि अभी मुंबई में कुल 1,954 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और एयर पॉल्यूशन के नियमों का उल्लंघन करने वाली साइट्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है.
दीपिका और पति रणवीर सिंह ने 8 सितंबर, 2024 को अपने पहले बच्चे, एक बच्ची का स्वागत किया. उन्होंने 1 नवंबर, 2024 को अपनी बेटी का नाम बताया. उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा है.
एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट में अपनी बेटी के छोटे पैर दिखाए थे. अक्टूबर 2025 में, कपल ने दिवाली की एक फोटो में अपनी छोटी बच्ची, दुआ के चेहरे की पहली साफ झलक शेयर की थी.
दीपिका पादुकोण को पिछली बार 2024 में आई फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था. इस फिल्म में वह अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर खान और अन्य कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखी थी.
वह अगली बार शाहरुख खान की आगामी फिल्म किंग में नजर आएंगी, जो क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सिद्धार्थ आनंद की निर्देशित इस फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और अभय वर्मा भी मुख्य भूमिका में हैं. दीपिका की झोली में फिल्ममेकर एटली की फिल्म AA22xA6 भी है. इस फिल्म में वह तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ दिखेंगी.