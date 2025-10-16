ETV Bharat / entertainment

दीपिका पादुकोण ने रचा इतिहास, बनीं Meta AI को आवाज देने वाली पहली भारतीय, देखें वीडियो

दीपिका पादुकोण ( Etv Bharat )

हैदराबाद: दीपिका पादुकोण ने इतिहास रच दिया है. वह Meta AI को अपनी आवाज देने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. Meta AI, जो Meta के इकोसिस्टम का वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसमें Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेज़ भी शामिल हैं — अब दीपिका की आवाज़ के साथ और भी भारतीय हो गया है। इस लाइनअप में पहले से ही हॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां जैसे Awkwafina और Judi Dench शामिल हैं. यह साझेदारी तकनीक और संस्कृति के बीच एक शक्तिशाली संगम को दर्शाती है, जिसमें दीपिका एक सेतु के रूप में उभरती हैं जो वैश्विक नवाचार को भारतीय पहचान से जोड़ती है. Meta ने घोषणा की है कि अब भारत में यूजर्स Meta AI के साथ 'इंडियन इंग्लिश' में दीपिका की आवाज में बातचीत कर सकेंगे. इसके साथ ही, कंपनी ने फुल हिंदी भाषा समर्थन और UPI लाइट पेमेंट्स भी लॉन्च किए हैं, जिससे यह अनुभव और भी स्थानीय और व्यक्तिगत बनता है. हालांकि, सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी है, दीपिका की आवाज, गर्मजोशी भरी, संतुलित और पहचानने में आसान.