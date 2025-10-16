ETV Bharat / entertainment

दीपिका पादुकोण ने रचा इतिहास, बनीं Meta AI को आवाज देने वाली पहली भारतीय, देखें वीडियो

Meta ने घोषणा की है कि अब भारत में यूजर्स Meta AI के साथ 'इंडियन इंग्लिश' में दीपिका की आवाज में बातचीत कर सकेंगे

Published : October 16, 2025 at 10:49 AM IST

हैदराबाद: दीपिका पादुकोण ने इतिहास रच दिया है. वह Meta AI को अपनी आवाज देने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. Meta AI, जो Meta के इकोसिस्टम का वर्चुअल असिस्टेंट है, जिसमें Ray-Ban Meta स्मार्ट ग्लासेज़ भी शामिल हैं — अब दीपिका की आवाज़ के साथ और भी भारतीय हो गया है। इस लाइनअप में पहले से ही हॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां जैसे Awkwafina और Judi Dench शामिल हैं. यह साझेदारी तकनीक और संस्कृति के बीच एक शक्तिशाली संगम को दर्शाती है, जिसमें दीपिका एक सेतु के रूप में उभरती हैं जो वैश्विक नवाचार को भारतीय पहचान से जोड़ती है.

Meta ने घोषणा की है कि अब भारत में यूजर्स Meta AI के साथ 'इंडियन इंग्लिश' में दीपिका की आवाज में बातचीत कर सकेंगे. इसके साथ ही, कंपनी ने फुल हिंदी भाषा समर्थन और UPI लाइट पेमेंट्स भी लॉन्च किए हैं, जिससे यह अनुभव और भी स्थानीय और व्यक्तिगत बनता है. हालांकि, सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी है, दीपिका की आवाज, गर्मजोशी भरी, संतुलित और पहचानने में आसान.

अपने वैश्विक प्रभाव और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली दीपिका, इस तकनीकी दुनिया में एक सजीवता और भावना लेकर आती हैं, जहां अक्सर सिर्फ कृत्रिमता होती है. उनकी आवाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मानवीय स्पर्श देती है, जिससे डिजिटल बातचीत अधिक भरोसेमंद और भारतीय लगती है. करोड़ों यूजर्स के लिए, दीपिका की आवाज में निर्देश या जवाब सुनना एक सुकून और जुड़ाव का एहसास कराता है, जो तकनीक में दुर्लभ है.

यह साझेदारी भारत की वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है. दीपिका को शामिल कर Meta ने भारत की सांस्कृतिक शक्ति और भाषायी विविधता को स्वीकार किया है. यह कदम सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं है, यह प्रतिनिधित्व और एक वैश्विक उत्पाद में भारतीय पहचान के समावेश का उत्सव है.

दीपिका के लिए यह कदम सिनेमा से आगे बढ़कर डिजिटल नवाचार की दुनिया में उनके प्रभाव को फैलाता है. यह उनके बहुआयामी, बुद्धिमान और प्रभावशाली करियर का एक और मील का पत्थर है. इस सहयोग के साथ, वह सिर्फ Meta AI की आवाज नहीं बनतीं, बल्कि एक नए युग की आवाज बनती हैं, जहां तकनीक थोड़ी और मानवीय, और कहीं अधिक भारतीय महसूस होती है.

