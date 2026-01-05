ETV Bharat / entertainment

बर्थडे पर दीपिका पादुकोण की नई पहल, अगर आप में है ये हुनर, एक्ट्रेस दे रहीं आपको सुनहरा मौका

यह प्रोग्राम जहां अच्छे और होनहार लोगों को सीखने के मौके देगा, वहीं उन लोगों के लिए भी आगे बढ़ने का मंच बनेगा जिनके पास अपने प्रोजेक्ट को संभालने का अनुभव और हुनर है. इसके पहले चरण में लिखना, निर्देशन, कैमरा, लाइट, एडिटिंग, साउंड, आर्ट, कपड़ों की डिजाइन, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और प्रोडक्शन जैसे काम शामिल होंगे.

हैदराबाद: सच्ची कहानियों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका ने आज 5 जनवरी को अपने बर्थडे पर 'द ऑनसेट प्रोग्राम' की शुरुआत का ऐलान किया. यह उनके क्रिएट विद मी प्लेटफॉर्म का अगला कदम है, जिसका मकसद ऐसे नए क्रिएटिव आर्टिस्ट्स को मौका देना है, जो इंडियन फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे में उनकी टैलेंट देखी जाए, सुनी जाए और सही मायनों में सामने आ सके इसलिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है.

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए दीपिका ने कहा, 'पिछले एक साल से मैं देश और उसके बाहर से बेहतरीन क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने और उन्हें देखने, सुनने और अनुभव करने का मंच देने को लेकर बहुत गहराई से महसूस कर रही हूं, द ऑनसेट प्रोग्राम के लॉन्च का ऐलान करते हुए मैं बेहद खुश हूं और अगली पीढ़ी के क्रिएटिव टैलेंट से आप सभी को मिलवाने का मुझे बेसब्री से इंतजार है'.

देश और विदेश से क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण का द ऑनसेट प्रोग्राम इसी नाम से इसकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जहां लोग अपना काम भेज सकते हैं और इंडस्ट्री के बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका पा सकते हैं.

दीपिका पादुकोण के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार फिल्म कल्कि 2898 एडी में नजर आई थीं. बीते साल 2025 में दीपिका पादुकोण किसी भी फिल्म में नजर नहीं, जबकि साल 2024 में वह फाइटर, कल्कि 2898 एडी और सिंघम अगेन में नजर आई थीं. अब दीपिका पादुकोण साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म AA22XA6 में शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगी.