दीपिका-रणवीर ने दशहरे पर दिया फैंस को तोहफा, दूसरी बेटी की दिखाई पहली झलक, रखा इतना प्यारा नाम
दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का नाम इस एक्ट्रेस की बेटी से मिलता-जुलता रखा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 11:48 AM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड का स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इस दशहरा को बड़े ही धूमधाम से मनाया. यह दशहरा कपल के लिए डबल खुशी वाला था. दरअसल, स्टार कपल ने इस दशहरों को अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर बनाया. बता दें, दीपिका हाल ही में अपनी दूसरी बेटी की मां बनी हैं. ऐसे में दशहरे पर कपल ने अपने दूसरी बेटी की पहली झलक अपने फैंस को दिखलाई और उसके नाम का भी खुलासा किया. रणवीर-दीपिका ने अपने दोनों बेटियों के साथ एथनिक लुक में एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी बहुत प्यार लुटा रहे हैं. कमाल की बात यह है कि दीपिका की छोटी बेटी का नाम बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस बिपाशा बसु की बेटी से मिलता है.
दीपवीर की छोटी बेटी का नाम
दीपिका और रणवीर ने दशहरे की रात को अपनी छोटी बेटी की पहली झलक फैंस को दिखला दी है. दीपिका ने बीती 19 सितंबर को एक और बेटी को जन्म दिया था. फैंस को इंतजार था कि कपल जल्दी से अपनी दूसरी बेटी की झलक दिखलाए और कपल ने फैंस की यह इच्छा इस दशहरे पर पूरी कर दी. दीपवीर ने बीती रात अपनी दोनों बेटियों के साथ तस्वीर शेयर की. इस खूब फैमिली तस्वीर को कपल ने कैप्शन दिया, 'प्रेम और प्रचुरता…' देवी पादुकोण सिंह'. जी हां, रणवीर-दीपिका ने अपनी दूसरी बेटी का नाम देवी पादुकोण सिंह ही रखा है. कपल की पहली बेटी का का नाम दुआ पादुकोण सिंह है. दुआ 8 सितंबर 2024 को हुई थी. कपल की दोनों बेटियां सितंबर माह में हुई हैं.
छोटी बेटी पर लुटाया प्यार
दीपवीर की इस तस्वीर की बात करें तो दीपिका ने अपनी बेटी को गोद में लिआ हुआ है. रणवीर की गोद में उनकी बड़ी बेटी बैठी हुई हैं. दुआ अपनी छोटी बहन देवी को किस करति दिख रही हैं. वहीं, रणवीर और दीपिका के चेहरे की खुशी बता रही है कि दोनों कितने खुश हैं. इस तस्वीर पर बिपाशा ने देवी लिखा है. बता दें, बिपाशा की बेटी का नाम भी देवी है. आलिया भट्ट् ने इस तस्वीर पर खूब प्यार लुटाया है. इसी के साथ करिश्मा कपूर, वाणी कपूर, शरवरी, डायना पेंटी, भूमि पेडनेकर, चित्रांगदा सिंह , हुमा कुरैशी, मसाबा गुप्ता, दीया मिर्जा, वीर पहाड़िया, शमिता शेट्टी समेत कई स्टार्स तस्वीर को लाइक किया है. इस तस्वीर पर खबर लिखे जाने तक 6.3 मिलियन लाइक आ चुके हैं.
दीपवीर वर्कफ्रंट
रणवीर सिंह की बात करें तो वह साल की शुरुआत में फिल्म धुरंधर 2 में नजर आए थे. वहीं, दीपिका पादुकोण को पिछली बार सिंघम अगेन में देखा गया था. अब दीपिका किंग और राका में नजर आएंगी. राका में अल्लू अर्जुन और किंग में शाहरुख खान लीड रोल में होंगे. वहीं, रणवीर सिंह की अगली फिल्म प्रलय बताई जा रही है.