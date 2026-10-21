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दीपिका-रणवीर ने दशहरे पर दिया फैंस को तोहफा, दूसरी बेटी की दिखाई पहली झलक, रखा इतना प्यारा नाम

रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण ( ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड का स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इस दशहरा को बड़े ही धूमधाम से मनाया. यह दशहरा कपल के लिए डबल खुशी वाला था. दरअसल, स्टार कपल ने इस दशहरों को अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर बनाया. बता दें, दीपिका हाल ही में अपनी दूसरी बेटी की मां बनी हैं. ऐसे में दशहरे पर कपल ने अपने दूसरी बेटी की पहली झलक अपने फैंस को दिखलाई और उसके नाम का भी खुलासा किया. रणवीर-दीपिका ने अपने दोनों बेटियों के साथ एथनिक लुक में एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी बहुत प्यार लुटा रहे हैं. कमाल की बात यह है कि दीपिका की छोटी बेटी का नाम बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस बिपाशा बसु की बेटी से मिलता है.

दीपवीर की छोटी बेटी का नाम

दीपिका और रणवीर ने दशहरे की रात को अपनी छोटी बेटी की पहली झलक फैंस को दिखला दी है. दीपिका ने बीती 19 सितंबर को एक और बेटी को जन्म दिया था. फैंस को इंतजार था कि कपल जल्दी से अपनी दूसरी बेटी की झलक दिखलाए और कपल ने फैंस की यह इच्छा इस दशहरे पर पूरी कर दी. दीपवीर ने बीती रात अपनी दोनों बेटियों के साथ तस्वीर शेयर की. इस खूब फैमिली तस्वीर को कपल ने कैप्शन दिया, 'प्रेम और प्रचुरता…' देवी पादुकोण सिंह'. जी हां, रणवीर-दीपिका ने अपनी दूसरी बेटी का नाम देवी पादुकोण सिंह ही रखा है. कपल की पहली बेटी का का नाम दुआ पादुकोण सिंह है. दुआ 8 सितंबर 2024 को हुई थी. कपल की दोनों बेटियां सितंबर माह में हुई हैं. छोटी बेटी पर लुटाया प्यार