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Good News: दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट, दूसरी बार पापा बनने जा रहे रणवीर सिंह, बेटी दुआ का फेस रिवील कर कपल ने किया एलान

बेटी 'दुआ' के साथ दीपिका -रणवीर ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान करके एक बार फिर अपने फैंस को खुश कर दिया है. बॉलीवुड कपल दीपिका एक बार फिर माता-पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. रविवार, 19 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया है. आज, दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में गुड न्यूज दी. कपल ने एक पर्सनल पोस्ट शेयर करते हुए यह खबर दी, जिससे यह पल और भी खास बन गया. यह खबर तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि इस कपल ने ना सिर्फ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में जानकारी दी है, बल्कि अपनी बेटी दुआ का फेस रिवील भी किया है.