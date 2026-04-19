ETV Bharat / entertainment

Good News: दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट, दूसरी बार पापा बनने जा रहे रणवीर सिंह, बेटी दुआ का फेस रिवील कर कपल ने किया एलान

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने रविवार को फैंस को गुड न्यूज दिया है. कपल दूसरी बार पेरेंट्स बनने जा रहे हैं.

Deepika and Ranveer with Daughter 'Dua'
बेटी 'दुआ' के साथ दीपिका -रणवीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 19, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान करके एक बार फिर अपने फैंस को खुश कर दिया है. बॉलीवुड कपल दीपिका एक बार फिर माता-पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. रविवार, 19 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया है.

आज, दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में गुड न्यूज दी. कपल ने एक पर्सनल पोस्ट शेयर करते हुए यह खबर दी, जिससे यह पल और भी खास बन गया. यह खबर तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि इस कपल ने ना सिर्फ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में जानकारी दी है, बल्कि अपनी बेटी दुआ का फेस रिवील भी किया है.

दीपिका-रणवीर ने इंस्टाग्राम पर एक ज्वाइंट पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उनकी बेटी दुआ सिंह पादुकोण की एक झलक दिखाई दी, जो अपने हाथों में प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए है और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है.

पति रणवीर सिंह के साथ मिलकर दीपिका ने अपने पोस्ट के कैप्शन में कई 'ईविल आई' वाले इमोजी डाले हैं. प्रेग्नेंसी की खबर मिलते ही फैंस और इंडस्ट्री के साथियों ने कपल को बधाईयां देना शुरू कर दिया है. परिणीति चोपड़ा, भूमि पेडनेकर, धनश्री, सामंथा रुथ प्रभु, कियारा आडवाणी, अनन्या पांडे समेत कई फिल्मी सितारों ने कपल पर प्यार बरसाते हुए उन्हें बधाइयां दी हैं.

दीपिका और रणवीर ने सितंबर 2024 में अपने पहले बच्चे के रूप में एक बेटी का स्वागत किया. कपल ने अपने बेटी का नाम दुआ रखा. दिवाली के मौके पर इस जोड़े ने अपनी बेटी को दुनिया से मिलवाया. इस दौरान उन्होंने उसका नाम बताया और अपनी पारिवारिक जिंदगी की एक झलक भी साझा की.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE
DEEPIKA PADUKONE SECOND PREGNANCY
DEEPIKA PADUKONE PREGNANT
DEEPIKA PADUKONE SECOND PREGNANCY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.