बॉलीवुड की वो अकेली एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान संग दी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर, नहीं हुई आज तक एक भी फ्लॉप

दीपिका पादुकोण ने अपने करियर के 18 साल में शाहरुख खान के साथ आज तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है.

Published : November 10, 2025 at 10:58 AM IST

Updated : November 10, 2025 at 11:08 AM IST

हैदराबाद: दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान स्टारर फिल्म ओम शांति ओम (2007) से शानदार डेब्यू किया था और वह अपनी डेब्यू फिल्म से ही सुपरहिट हो गई थीं. अब फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को 18 साल पूरे हो चुके हैं. लगभग दो दशकों में, वह भारतीय सिनेमा की सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी हैं, जिन्होंने कमर्शियल सक्सेस और समीक्षकों की सराहना, दोनों को संतुलित किया है.

इस मील के पत्थर पर, 39 साल की स्टार की शानदार यात्रा का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया पर फैंस ने उनके बेहतरीन प्रदर्शन और सुपरहिट फिल्मों को याद किया है.

डेब्यू हिट से लेकर बॉक्स ऑफिस की महारानी तक

दीपिका पादुकोण की पहली फ़िल्म ओम शांति ओम ने न केवल उनके करियर की शुरुआत की, बल्कि यह एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई , जिसने ₹148.16 करोड़ की वैश्विक कमाई की, इसके बाद उन्होंने लव आज कल (₹116.22 करोड़) और कॉकटेल (₹122.99 करोड़) जैसी हिट फिल्मों से अपने अभिनय की विविधता साबित की.

ये जवानी है दीवानी में नैना तलवार (₹319.6 करोड़) और चेन्नई एक्सप्रेस में मीनम्मा (₹424.54 करोड़) के उनके किरदारों ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में मज़बूती से स्थापित कर दिया.

निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ उनकी लंबे समय तक चली साझेदारी ने उन्हें कुछ सबसे प्रतिष्ठित किरदार दिए. गोलियों की रासलीला राम-लीला (₹207.33 करोड़), बाजीराव मस्तानी (₹355.61 करोड़) और पद्मावत (₹571.96 करोड़)। हर फिल्म में उन्होंने वैभव और भावनात्मक गहराई का अनोखा संगम पेश किया.

दीपिका ने पीकू (₹148.96 करोड़) और तमाशा (₹131.84 करोड़) जैसी फिल्मों में भी अपनी सादगी और संवेदनशीलता से दर्शकों का दिल जीत लिया, यह दिखाते हुए कि वह हर प्रकार के किरदार में जान डाल सकती हैं.

उनका ऐक्शन अवतार पठान में दर्शकों के लिए उत्सव बन गया, जिसने ₹1,050 करोड़ से अधिक की वैश्विक कमाई की. इसके बाद जवान में उनका दमदार कैमियो आया, और पिछले साल उनकी दो बड़ी रिलीज रहीं. फाइटर (₹337.2 करोड़) और काल्की 2898 एडी, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹1,200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

'18 साल की निरंतरता, शालीनता और विकास'

जैसे ही फैंस ने दीपिका की 18 साल की यात्रा का जश्न मनाया, इंटरनेट उनकी तारीफों और पुरानी यादों से भर गया. एक यूजर ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, दीपिका पादुकोण के 18 साल, एक करियर जो निरंतरता, समझदारी और विकास पर आधारित है, उन्होंने अपनी जगह और सम्मान खुद अर्जित किया है'. एक अन्य ने टिप्पणी की, दीपिका उन कुछ अभिनेत्रियों में से हैं, जो बॉलीवुड में अपने प्रभाव का उपयोग बदलाव लाने के लिए कर रही हैं, खासकर एक ऐसे उद्योग में, जो लंबे समय तक महिलाओं के प्रति अनुचित रहा है। उनके निर्णय आने वाली पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए रास्ते खोलेंगे'.

कई प्रशंसकों ने उन्हें 'ग्लोबल आइकॉन' कहा और उनके पुरस्कारों को याद किया , जिनमें चार फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, तीन IIFA अवॉर्ड्स द्वारा 2018 में ‘100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में उनका नाम शामिल है. एक फैन ने खूबसूरती से लिखा, '18 साल दिलों को प्रेरित करने, सीमाएं तोड़ने और बेमिसाल शालीनता के साथ चमकने के, सलाम उस रानी को जिसने हर फ्रेम को एक कलाकृति में बदल दिया'.

