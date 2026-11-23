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December 2026 Theatrical Releases: 'मातृभूमि', 'किंग' और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' तक, क्रिसमस मंथ में रिलीज होंगी ये 7 मोस्ट अवेटेड फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा गदर

दिसंबर 2026 थिएट्रिकल रिलीज ( IMAGES/Film Posters/ ETV Bharat )

हैदराबाद: मौजूदा महीने नवंबर में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े बजट फिल्म की 'रामायण' रिलीज हुई. रामायण के साथ कई बड़ी फिल्में भी रिलीज हुईं, लेकिन रामायण के अलावा कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी. अब साल 2026 का आखिरी महीना दिसंबर एंटरटेनमेंट के लिहाज से धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में शाहरुख खान की 'किंग' और सलमान खान की 'मातृभूमि' जैसी मोस्ट अवेटेड फिल्मों समेत हॉलीवुड की बड़ी फिल्में एवेंजर्स: डूम्सडे और 'ड्यून: पार्ट 3' भी रिलीज होने जा रही हैं. दिंसबर में मूवी देखने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं उन 7 बड़ी फिल्मों की लिस्ट, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने जा रही है.

दिसंबर 2026 में इंडियन फिल्में रिलीज 1. 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस'