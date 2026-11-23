December 2026 Theatrical Releases: 'मातृभूमि', 'किंग' और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' तक, क्रिसमस मंथ में रिलीज होंगी ये 7 मोस्ट अवेटेड फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा गदर
दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों में से कुछेक के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश भी होने जा रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 1:02 PM IST
हैदराबाद: मौजूदा महीने नवंबर में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े बजट फिल्म की 'रामायण' रिलीज हुई. रामायण के साथ कई बड़ी फिल्में भी रिलीज हुईं, लेकिन रामायण के अलावा कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी. अब साल 2026 का आखिरी महीना दिसंबर एंटरटेनमेंट के लिहाज से धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में शाहरुख खान की 'किंग' और सलमान खान की 'मातृभूमि' जैसी मोस्ट अवेटेड फिल्मों समेत हॉलीवुड की बड़ी फिल्में एवेंजर्स: डूम्सडे और 'ड्यून: पार्ट 3' भी रिलीज होने जा रही हैं. दिंसबर में मूवी देखने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं उन 7 बड़ी फिल्मों की लिस्ट, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने जा रही है.
- दिसंबर 2026 में इंडियन फिल्में रिलीज
1. 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस'
दिसंबर की धमाकेदार शुरुआत सलमान खान की मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' से होगी. फिल्म 4 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प की असली लड़ाई पर बेस्ड है. फिल्म में सलमान खान अधिकारी कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लखिया ने किया है. फिल्म में सलमान के अपोजिट चित्रांगदा सिंह को देखा जाएगा.
2. ईठा
4 दिसंबर को ना सिर्फ सलमान खान की 'मातृभूमि' बल्कि मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री' फेम एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर स्टारर बायोग्राफिल फिल्म 'ईठा' भी रिलीज होगी. 'ईठा' में श्रद्धा कपूर महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और नृतिका कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का रोल करने जा रही हैं. फिल्म का ट्रेलर पहले ही दर्शकों को इंप्रेस कर चुका है और अब देखना होगा कि सलमान की 'मातृभूमि' या श्रद्धा कपूर की 'ईठा' में से किसे जनता का ज्यादा प्यार मिलता है. 'ईठा' का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है. लक्ष्मण उटेकर ईठा से पहले छावा और जरा हटके जरा बचके जैसी हिट फिल्म दे चुके हैं.
3. वायलेंट नाइट 2
हॉलीवुड गलियारे से अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म 'वायलेंट नाइट 2' साल 2022 की फिल्म 'वायलेंट नाइट' का सीक्वल है. यह फिल्म भी 4 दिसंबर 2026 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का निर्देशन टॉमी विर्कोला ने किया है, जिसमें डेविड हार्बर सांता क्लॉस के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों का पहले ही दिल जीत लिया है.
4. एवेंजर्स डूम्सडे
साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में एक नाम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की 39वीं साइंस-फिक्शन-एक्शन फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का भी है. भारत में इसकी बहुत डिमांड है और यह इंडिया में 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने किया है. इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर विलेन डॉ. डूम (विक्टर वॉन डूम) की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी में तीन अलग-अलग ब्रह्मांडों के सुपरहीरो एक बड़े अस्तित्वगत खतरे का सामना करने के लिए एकजुट होते हैं, जिसमें एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स, वाकांडन और एक्स-मैन शामिल हैं. यह फिल्म शाहरुख खान की किंग से एक हफ्ते पहले रिलीज हो रही है.
5. ड्यून : पार्ट 3
हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म 'ड्यून पार्ट 3' में टक्कर होने जा रही है. 17 दिसंबर को 'एवेंजर्स डूम्सडे' और 18 दिसंबर को 'ड्यून पार्ट 3' रिलीज होगी. भारत में दोनों ही फिल्मों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. जाहिर सी बात है कि इन दोनों फिल्मों के बीच भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है. वहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्में जबरदस्त कमाई करने वाली हैं. वहीं, 24 दिसंबर को इन फिल्मों की मुलाकात शाहरुख खान की 'किंग' से होगी.
6. किंग
बॉलीवुड से मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंग' का इंतजार तो शाहरुख खान के एक-एक फैंस को है. 'किंग' में शाहरुख खान अलग ही अवतार में दिखेंगे. सबसे बड़ी बात इस फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. 'किंग' से सुहाना खान सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू कर रही हैं. इसके अलावा 'किंग' एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, करीना कपूर खान, अरशद वारसी, राघव जुयाल और अभय वर्मा समेत कई स्टार्स नजर आने वाले हैं. 'किंग' क्रिसमस के मौके पर 24 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन 'पठान' के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है.
7. जुमांजी: ओपन वर्ल्ड
दुनियाभर में अमेरिकी एडवेंचर-फैंटेसी फिल्म जुमांजी की अच्छी खासी ऑडियंस हैं. 1995 में इस जादूई खेल की दुनिया की फ्रैंचाइजी की शुरुआत हुई थी. इसके अभी तक 3 पार्ट ( जुमांजी 1995, जुमांजी: वेलकम टू द जंगल 2017, जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल 2019) रिलीज हो चुके हैं. अब साल 2026 में फिल्म का चौथा पार्ट जुमांजी: ओपन वर्ल्ड क्रिसमस वाले दिन (25 दिसंबर) को रिलीज होने जा रहा है. फिल्म की स्टारकास्ट में ड्वेन जॉनसन (डॉ. स्मॉल्डर ब्रेवस्टोन), केविन हार्ट (फ्रैंकलिन 'माउस' फिनबार), जैक ब्लैक (प्रोफेसर शेली ओबेरॉन), करेन गिलन (रूबी राउंडहाउस), निक जोनास, मैडिसन आइसमैन और ऑक्वाफिना नजर आने वाले हैं. तो दर्शकों जुमांजी की जादुई दुनिया में एक बार फिर रोमांचित होने के लिए तैयार हो जाएं.
- दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली अन्य फिल्में
ऊपर दी गईं दिसंबर 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों के अलावा बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में भी रिलीज होने जा रही हैं.
फिल्म- 'वृषकर्मा'
रिलीज डेट- 4 दिसंबर
स्टारकास्ट- नागा चैतन्य और मीनाक्षी चौधरी
डायरेक्टर- कार्तिक वर्मा दांडू
फिल्म- मैं रहा ना मेरा
रिलीज डेट -11 दिसंबर)
स्टारकास्ट- अध्ययन सुमन
डायरेक्टर- अमित कसारिया