DDLJ@30: शाहरुख खान-काजोल की जोड़ी के 5 मोस्ट आइकॉनिक रोमांटिक गाने, यहां देखें

शाहरुख और काजोल ने सबसे पहली बार फिल्म बाजागीर (1993) में साथ में काम किया था. फिल्म का गाना ये काली-काली आंखे आज भी बहुत पॉपुलर है. इस गाने को कुमार सानू ने अपनी शानदार आवाज दी थी.

हैदराबाद: शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो जल्दी देखिए. क्योंकि शाहरुख और काजोल की जोड़ी की सबसे बड़ी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर यही फिल्म है. दरअसल, 20 अक्टूबर 2025 को फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' अपने 30 साल पूरे करने जा रही है. मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में आज भी 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का एक शो ( सुबह 11.30 बजे) चलता है, जिसकी टिकट का दाम बेहद कम है. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के 30 साल पूर हों, इससे पहले आपको हिंदी सिनेमा की शाहरुख-काजोल की सबसे हिट जोड़ी के इन 10 रोमांटिक गानों की लिस्ट आपके लिए लाए हैं.

फिल्म करण जौहर में भी शाहरुख खान और काजोल के बीच एक रोमांटिक सॉन्ग जाती हू मैं शूट हुआ था, जो आज भी 90 के दशक के लोगों की जुबां पर रटा हुआ है. इस गाने में शाहरुख ने काजोल संग जमकर खूबसूरत शॉट दिए हैं. यह फिल्म करण अर्जुन का गाना है, जिसे राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में सलमान खान के साथ ममता कुलकर्णी लीड रोल में थीं.

हो गया है तुझको तो प्यार सजना

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के सभी गाने (हो गया है तुझको तो प्यार सजना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, जरा सा झूम लू मैं, मेरे ख्वाबों में जो आए, घर आजा परदेसी, रुकजा ओ दिल दिवाने) सभी हिट हैं, लेकिन शाहरुख-काजोल के फैंस के सिर से आज भी सॉन्ग हो गया है तुझको तो प्यार सजना का खुमार नहीं गया है. इस गाने को स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उदित नारायण ने अपनी आवाज दी है.

तुझे देखा तो ये जाना सनम

डीडीएलजे का एक और रोमांटिक सॉन्ग 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' में कुमार सानू ने लता जी के साथ अपनी आवाज दी है. इस गाने में शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.

लड़की बड़ी अंजानी है

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के तीन साल बाद फिल्म कुछ-कुछ होता है रिलीज हुई थी, जिसके आज 16 अक्टूबर को 27 साल पूरे हो चुके हैं. इस फिल्म का एक-एक गाना हिट है और फिल्म का रोमांटिक सॉन्ग लड़की बड़ी अंजानी है में शाहरुख और काजोल ने लोगों के सामने प्यार की अलग ही परिभाषा पेश की थी.